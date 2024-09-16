مؤتمر كارفاخال: انتظروني في حفل الكرة الذهبية.. وسأفعل أي شيء من أجل أنشيلوتي

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 17:08

كتب : FilGoal

داني كارباخال - ريال مدريد ضد ألميريا

ربما بعد ابتعاد ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي وكريستيانو رونالدو لاعب النصر عن الصورة، أصبح للعديد من اللاعبين الطموح لتحقيق الكرة الذهبية بعد سيطرة الثنائي على الجائزة لعدة أعوام، ولذلك يسعى داني كارفاخال لاعب ريال مدريد لتحقيق ذلك.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه شتوتجارت في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال الظهير الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "المباريات الأولى في دوري أبطال أوروبا دائما ما تكون هامة للغاية خصوصا بالنظام الجديد".

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وأضاف "الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السابعة في مسيرتي سيكون لا مثيل له".

وأكمل "سمعنا الإهانات التي وجهت إلى فينيسيوس جونيور، كلنا واضحون بشأن قضيته، المسألة واضحة ويجب أن يكون هناك بروتوكولات أكثر صرامة".

وشدد "أريد أن أظل في ريال مدريد لأطول فترة ممكنة، عندما أشعر أنني لست في مستوى ريال مدريد سأرحل، لكن لطالما أراد النادي استمراري فأنا هنا، النادي يتبع طريقة التجديد لموسم واحد عندما تصل لسن معين وليس لدي مشلكة في ذلك".

وتابع "بالإحصائيات والألقاب فالموسم الماضي هو الأفضل لي، شاهدوني في حفل الكرة الذهبية، لما لا أنا أحلم بتحقيقها".

وأنهى حديثه قائلا: "ليس لدي مشكلة في اللعب كقلب دفاع، سأفعل أي شيء يطلبه مني كارلو أنشيلوتي، أنا جاهز".

ريال مدريد شتوتجارت دوري أبطال أوروبا داني كارباخال
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