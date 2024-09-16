الكونفدرالية – حكم ناميبي لمباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم الناميبي مويشيتساما نيجونجو نافتال لإدارة مبارة الزمالك ضد منافسه الشرطة الكيني.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك خصمه الشرطة الكيني في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

مويشيتساما نيجونجو نافتال حكما للساحة.

ويعاونه الجنوب إفريقي كليدوين بالوي، والناميبي ماثيو كانيانجا.

والناميبي ويلهم ليتوكافا هايتيمبو حكما رابعا.

وتم اختيار الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقبا على المباراة، في حين يراقب الحكام مندي جون فرانك من جامبيا.

وافتتح الزمالك مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بالفوز خارج ملعبه على الشرطة الكيني بهدف دون رد.

وسجل هدف الزمالك في المباراة عبد الله السعيد بصناعة أحمد مصطفى "زيزو".

ويلعب الزمالك ضد الشرطة الكيني في مباراة العودة يوم الجمعة المقبل الموافق 20 سبتمبر 2024.

وتقام المباراة في استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

كما سيتم إذاعة المباراة عبر بث مباشر بواسطة قناة أبو ظبي الرياضية عبر موقع يوتيوب.