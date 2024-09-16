دي يونج يعود لتدريبات برشلونة بعد غياب 5 أشهر

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 16:09

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - فرينكي دي يونج

بعد غياب لعدة أشهر.. عاد فرينكي دي يونج لاعب برشلونة إلى تدريبات فريقه الإسباني.

ويغيب دي يونج عن صفوف البلوجرانا منذ الإصابة بالكاحل في لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 21 أبريل الماضي.

وشارك الدولي الهولندي يوم الاثنين في جزء من التدريبات الجماعية لبرشلونة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر أنشيلوتي - أزمة ضغط المباريات.. وموقف بيلينجهام وتشواميني من مواجهة شتوتجارت أس: بيلينجهام يعود لريال مدريد أمام شتوتجارت بن ناصر يخضع لعملية جراحية.. وتحديد فترة غيابه برشلونة يكشف طبيعة إصابة أولمو.. ومدة غيابه

وأشارت تقارير عديدة إلى أن دي يونج أصر على العلاج من الإصابة بشكل طبيعي رغم أن الجهاز الطبي لبرشلونة نصحه بالخضوع لعملية جراحية.

قبل أيام، كشف فيكتور فونت المرشح لرئاسة نادي برشلونة عن رفض فرينكي دي يونج لاعب الفريق إجراء عملية جراحية.

وابتعد دي يونج عن الملاعب لمدة 5 أشهر حتى الآن.

وقال فونت خلال مؤتمر صحفي: "التقيت بدي يونج بالصدفة وأخبرني أنه يفضل عدم إجراء عملية جراحية، رغم أن النادي اقترح عليه ذلك إلا أنهم لا يقدمون له ضمانات بالنجاح".

واختتم "إنه موقف معقد وعليك أن تتفهم وتدعم اللاعب، عدد اللاعبين في القائمة قليل جدا، والوضع المثالي هو عودة جميع اللاعبين المصابين في أسرع وقت ممكن".

وكان الاتحاد الهولندي أعلن ضم اللاعب في قائمة الفريق لبطولة يورو 2024 الماضية.

ولكن في النهاية تم استبعاده بسبب عدم قدرته على اللعب للإصابة التي تعرض لها مع برشلونة.

وتعاقد برشلونة مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما قادما من أياكس مقابل 86 مليون يورو.

وشارك دي يونج في 30 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي، سجل خلالهم هدفين.

فرينكي دي يونج برشلونة
نرشح لكم
ماركا: ريال مدريد يتفق مع ميندي على تجديد تعاقده بيدري: إلغاء ركلة جزاء جيرونا صحيح لهذا السبب.. والحكام لا يعطون نفس القرار للحالات أحيانا برشلونة يكشف طبيعة إصابة أولمو.. ومدة غيابه مؤتمر فليك: الحكام جيدون.. ولامين جمال لديه مزيج جيد للغاية ثنائية لامين جمال الأولى.. برشلونة ينتقم ويرد لـ جيرونا الرباعية آس: براهيم دياز يغيب 3 أشهر عن ريال مدريد بسبب الإصابة انتهت الدوري الإسباني - جيرونا (1)-(4) برشلونة تشكيل برشلونة - فليك بنفس الاختيارات في مواجهة جيرونا
أخر الأخبار
دوري أبطال آسيا – العين يتعادل مع السد.. والنصر يتعثر في العراق بدون رونالدو 34 دقيقة | آسيا
الأهلي يتعاقد مع شركة روزناما لإدارة قناة النادي 58 دقيقة | الكرة المصرية
ماركا: ريال مدريد يتفق مع ميندي على تجديد تعاقده ساعة | الدوري الإسباني
الزمالك يعلن جاهزية محمد شحاتة لمواجهة الشرطة الكيني 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بعد أحداث مباراة العراق.. استقالة الاتحاد الكويتي لكرة القدم 2 ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول – 30 ألف مشجعا لمباراة الأهلي وجور ماهيا الكيني 3 ساعة | الكرة الإفريقية
تنس - أنس جابر تعلن انسحابها من المتبقي بالموسم.. وموعد عودتها 3 ساعة | رياضة نسائية
قائمة ريال مدريد - عودة بيلينجهام وتشواميني لمواجهة شتوتجارت.. وغياب دياز 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 وفاة إيهاب جلال 4 ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس