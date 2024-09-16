دي يونج يعود لتدريبات برشلونة بعد غياب 5 أشهر

بعد غياب لعدة أشهر.. عاد فرينكي دي يونج لاعب برشلونة إلى تدريبات فريقه الإسباني.

ويغيب دي يونج عن صفوف البلوجرانا منذ الإصابة بالكاحل في لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 21 أبريل الماضي.

وشارك الدولي الهولندي يوم الاثنين في جزء من التدريبات الجماعية لبرشلونة.

وأشارت تقارير عديدة إلى أن دي يونج أصر على العلاج من الإصابة بشكل طبيعي رغم أن الجهاز الطبي لبرشلونة نصحه بالخضوع لعملية جراحية.

قبل أيام، كشف فيكتور فونت المرشح لرئاسة نادي برشلونة عن رفض فرينكي دي يونج لاعب الفريق إجراء عملية جراحية.

وابتعد دي يونج عن الملاعب لمدة 5 أشهر حتى الآن.

وقال فونت خلال مؤتمر صحفي: "التقيت بدي يونج بالصدفة وأخبرني أنه يفضل عدم إجراء عملية جراحية، رغم أن النادي اقترح عليه ذلك إلا أنهم لا يقدمون له ضمانات بالنجاح".

واختتم "إنه موقف معقد وعليك أن تتفهم وتدعم اللاعب، عدد اللاعبين في القائمة قليل جدا، والوضع المثالي هو عودة جميع اللاعبين المصابين في أسرع وقت ممكن".

وكان الاتحاد الهولندي أعلن ضم اللاعب في قائمة الفريق لبطولة يورو 2024 الماضية.

ولكن في النهاية تم استبعاده بسبب عدم قدرته على اللعب للإصابة التي تعرض لها مع برشلونة.

وتعاقد برشلونة مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما قادما من أياكس مقابل 86 مليون يورو.

وشارك دي يونج في 30 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي، سجل خلالهم هدفين.