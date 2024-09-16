تصفيات أمم إفريقيا – تحديد موعد لقاء مصر ضد موريتانيا

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة المنتخب ضد منافسه موريتانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وستجمعهما المباراة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب.

واختار اتحاد الكرة 11 أكتوبر المقبل كموعد لإقامة المباراة.

وينتظر الاتحاد المصري تحديد نظيره الموريتاني موعد مباراة الجولة الرابعة بعدها بأيام التي ستقام في موريتانيا.

وتحدد الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر موعدا للتوقف الدولي المقبل في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وخلال فترة التوقف الدولي الماضية، تمكن منتخب الفراعنة من الفوز على كاب فيردي بثلاثة أهداف دون رد.

وفي المباراة الثانية حقق منتخب مصر انتصارا عريضا على بوتسوانا بأربعة أهداف دون رد.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بـ6 نقاط، ويأتي منتخب كاب فيردي في الوصافة بـ3 نقاط بالتساوي مع موريتانيا.

ويتذيل منتخب بوتسوانا الترتيب دون نقاط.