مؤتمر أنشيلوتي عن أزمة ضغط المباريات.. وموقف بيلينجهام وتشواميني من مواجهة شتوتجارت
الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 15:27
كتب : FilGoal
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد - عودة بيلينجهام.. ومبابي وفينسيوس أساسيان أمام شتوتجارت سبورت: إصابة جديدة لـ فيرمين لوبيز في التدريبات مؤتمر رودري: شاهدت مقتطفات من مباراة إنتر آلاف المرات.. ولا أفكر في الكرة الذهبية مؤتمر جوارديولا عن أرقام هالاند والتنافس بين لاعبيه والاستعداد لإنتر مواعيد مباريات الثلاثاء 17 سبتمبر - دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد.. وتريزيجيه يواجه الهلال قائمة ريال مدريد - عودة بيلينجهام وتشواميني لمواجهة شتوتجارت.. وغياب دياز نوير: نريد أن نكون طرفا في نهائي أبطال أوروبا على ملعبنا تعافي ثنائي سان جيرمان قبل مواجهة جيرونا في دوري الأبطال