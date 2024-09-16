مؤتمر أنشيلوتي عن أزمة ضغط المباريات.. وموقف بيلينجهام وتشواميني من مواجهة شتوتجارت

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 15:27

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

ريال مدريد شتوتجارت دوري أبطال أوروبا كارلو أنشيلوتي جود بيلنجهام
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