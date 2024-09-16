مؤتمر أنشيلوتي عن أزمة ضغط المباريات.. وموقف بيلينجهام وتشواميني من مواجهة شتوتجارت

تشكيل ريال مدريد - عودة بيلينجهام.. ومبابي وفينسيوس أساسيان أمام شتوتجارت

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مواعيد مباريات الثلاثاء 17 سبتمبر - دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد.. وتريزيجيه يواجه الهلال

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