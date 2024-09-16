خبر في الجول – حرس الحدود يتوصل إلى اتفاق لضم ثلاثة لاعبين في صفقات انتقال حر

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 15:23

كتب : عمرو نبيل

أحمد طعيمة ومحمد مجلي وأحمد عماد

توصل نادي حرس الحدود إلى اتفاق لضم ثلاثة لاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حرس الحدود اتفق لضم طعيمة لاعب الأهلي السابق لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى محمد مجلي لاعب وسط المقاولون العرب السابق.

ويأتي أحمد عماد لاعب المصري السابق كصفقة ثالثة لحرس الحدود.

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وقضى المدافع البالغ من العمر 29 عاما الموسم الماضي معارا إلى الداخلية.

وكان من المقرر أن يقضي عماد موسمين مع الداخلية على سبيل الإعارة، إلا أنه تم قطع الإعارة خلال الصيف الجاري ليعود إلى الفريق البورسعيدي مرة أخرى.

وقرر المصري ألا يتم قيده في القائمة الأولى وبالتالي أصبح حرا، ولذلك اتفق حرس الحدود على ضمه.

وأتم حرس الحدود اتفاقه مع إيزي إيميكا لاعب المصري لضمه في صفقة انتقال حر أيضا (طالع التفاصيل)

ويتولى محمد يوسف مدرب الأهلي السابق تدريب حرس الحدود في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

أحمد طعيمة الدوري المصري حرس الحدود الأهلي المقاولون العرب محمد مجلي
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