أس: بيلينجهام يعود لريال مدريد أمام شتوتجارت

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 14:32

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد - أتالانتا - السوبر الأوروبي 2024

ذكرت جريدة أس أن جود بيلينجهام نجم ريال مدريد سيعود للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة ضد شتوتجارت في افتتاح مشوار الملكي في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب بيلينجهام منذ أواخر أغسطس الماضي بسبب إصابة عضلية.

وأفادت الجريدة الإسبانية أن بيلينجهام أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

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وأضاف التقرير أن قرار مشاركته كأساسي أو كبديل أمام الفريق الألماني في يد كارلو أنشيلوتي.

وخرج أنشيلوتي ليؤكد جاهزية الدولي الإنجليزي، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء.

وأوضح المدرب الإيطالي: ""بيلينجهام وأوريلين تشواميني وإيدير ميليتاو بخير. لكن ميليتاو كان بحاجة ليوم راحة آخر".

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حين أصيب بيلينجهام أشارت التقارير إلى أنه قد يغيب لمدة شهر وسيعود بعد التوقف الدولي في شهر سبتمبر.

وجاءت إصابة اللاعب الإنجليزي خلال مران ريال مدريد.

وشارك بيلينجهام في مباراة ريال مدريد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني أمام مايوركا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

جود بيلينجهام ريال مدريد
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