أس: بيلينجهام يعود لريال مدريد أمام شتوتجارت

ذكرت جريدة أس أن جود بيلينجهام نجم ريال مدريد سيعود للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة ضد شتوتجارت في افتتاح مشوار الملكي في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب بيلينجهام منذ أواخر أغسطس الماضي بسبب إصابة عضلية.

وأفادت الجريدة الإسبانية أن بيلينجهام أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

وأضاف التقرير أن قرار مشاركته كأساسي أو كبديل أمام الفريق الألماني في يد كارلو أنشيلوتي.

وخرج أنشيلوتي ليؤكد جاهزية الدولي الإنجليزي، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء.

وأوضح المدرب الإيطالي: ""بيلينجهام وأوريلين تشواميني وإيدير ميليتاو بخير. لكن ميليتاو كان بحاجة ليوم راحة آخر".

حين أصيب بيلينجهام أشارت التقارير إلى أنه قد يغيب لمدة شهر وسيعود بعد التوقف الدولي في شهر سبتمبر.

وجاءت إصابة اللاعب الإنجليزي خلال مران ريال مدريد.

وشارك بيلينجهام في مباراة ريال مدريد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني أمام مايوركا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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