خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر الأهلي وجور ماهيا.. والمصري والهلال الليبي

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 14:21

كتب : FilGoal

أكرم توفيق - بيرسي تاو - الأهلي ضد جور ماهيا

أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب حجز تذاكر مباراتي الأهلي ضد جور ماهيا الكيني، والمصري أمام الهلال الليبي.

ويلعب الأهلي ضد جور ماهيا يوم السبت 21 سبتمبر الجاري في استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2024 - 2025.

وتنطلق المباراة الساعة السابعة مساءً.

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وحقق الأهلي الفوز ذهابا في كينيا بثلاثية نظيفة، سجلها رامي ربيعه، بيرسي تاو "هدفين".

وعادت بعثة النادي الأهلي في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد خوض مباراة جور ماهيا.

يذكر أن النادي الأهلي هو الأكثر تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وحامل لقب آخر نسختين من البطولة.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

الدرجة الثالثة 100 جنيه

الدرجة الثانية 150 جنيه

الدرجة الأولى 250 جنيه

كبار الزوار 750

أما المصري فيلعب أمام الهلال الليبي يوم الأحد 22 سبتمبر الجاري في استاد برج العرب، في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية موسم 2024 - 2025.

وتنطلق المباراة الساعة السابعة مساءً.

وخسر المصري ذهابا بنتيجة 3-2.

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