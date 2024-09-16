بيدري: إلغاء ركلة جزاء جيرونا صحيح لهذا السبب.. والحكام لا يعطون نفس القرار للحالات أحيانا

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 14:11

كتب : FilGoal

بيدري

أوضح بيدري لاعب برشلونة سبب إلغاء ركلة جزاء جيرونا في مباراة فريقه من وجهة نظره.

وانتقم برشلونة لنفسه بالفوز على جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال لاعب الوسط الإسباني لصحيفة ماركا: "إلغاء ركلة جزاء جيرونا؟ أخبرت الحكم أن الكرة جاءت من أليخاندرو بالدي، وأنه إذا كانت الكرة مرتدة من زميل في الفريق، فهي ليست ركلة جزاء، وهذا ما أوضحوه لنا قبل بداية الموسم".

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وأضاف "تدخل فيران توريس على لاعب جيرونا ذكرني بتدخل إسماعيلا سيس لاعب رايو فايكانو علي ولم يطرد، في بعض الأحيان الحكام لا يعطون نفس القرار في جميع الحالات".

وأنهى حديثه قائلا: "قلت قبل المباراة لهانز فليك إنني إذا سجلت فسأحتفل معه وأهدي الهدف له".

وطرد فيران توريس بشكل مباشر بعد تدخل قوي على لاعب جيورنا في الدقيقة 86.

ويواصل برشلونة صحوته في ليجا بتحقيق الفوز الخامس والعلامة الكاملة ليصل للنقطة 15 في جدول الترتيب ويتصدر بشكل منفرد.

وتجمد رصيد جيرونا عند النقطة السابعة في المركز السابع.

برشلونة بيدري الدوري الإسباني جيرونا فيران توريس هانز فليك
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