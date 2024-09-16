برشلونة يكشف طبيعة إصابة أولمو.. ومدة غيابه

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 13:20

كتب : FilGoal

داني أولمو - رايو فايكانو ضد برشلونة

أوضح نادي برشلونة طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعبه الجديد داني أولمو.

أولمو غاب عن مباراة منتخب إسبانيا ضد سويسرا بدوري الأمم الأوروبية يوم الأحد الماضي بسبب الإصابة بكدمة قوية في ركبته اليمنى خلال مباراة صربيا قبلها بأيام، لكنه شارك بشكل طبيعي في لقاء جيرونا عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وأفاد نادي برشلونة في بيان يوم الاثنين: "تعرض داني أولمو لإصابة في عضلات فخذه الأيمن".

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وأضاف البيان "سيغيب أولمو عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع".

أولمو سجل هدفا في فوز برشلونة على جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتمكن داني من تسجيل ثالث الأهداف بعد تسديدة صاروخية من الجانب الأيمن بوضعية صعبة للغاية في الدقيقة 47.

وكان برشلونة قد تعاقد أولمو قادما من لايبزج خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأصبح أولمو ثالث لاعب يسجل في أول ثلاث مباريات له في الدوري الإسباني مع برشلونة في القرن الحالي، بعد زلاتان إباهيموفيتش الذي سجل 5 أهداف وسيسك فابريجاس الذي أحرز 4 أهداف.

وواصل برشلونة تألقه في الدوري الإسباني بتحقيق الفوز الخامس والعلامة الكاملة ليصل للنقطة 15 في جدول الترتيب ويتصدر بشكل منفرد.

برشلونة داني أولمو
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