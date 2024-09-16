أكانجي: ربما أعتزل في سن الثلاثين بسبب توالي المباريات

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 13:13

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - أكانجي

اشتكى مانويل أكانجي مدافع فريق مانشستر سيتي من توالي المباريات وعدم أخذ فترات راحة.

وقال المدافع السويسري لشبكة ESPN: "توالي المباريات أمر صعب للغاية، لنفترض أننا فزنا بالدوري، ثم وصلنا إلى نهائي كأس العالم للأندية سنلعب بعد 3 أسابيع الدرع الخيرية، متى سنحصل على إجازة"؟

وأضاف "لا يمكنك الاستمرار في إضافة مباريات وتفترض أن كل شيء سيكون على ما يرام، يجب أن تفكر في اللاعبين".

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وأكمل "في مرحلة ما، ستكون متعبا جدا بحيث لا يمكنك لعب المزيد من المباريات، وبعد ذلك تأتي الإصابات بالتأكيد".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن نتدرب بأقصى قدر ممكن ونتمتع باللياقة البدنية، لكن ربما سأعتزل في سن الثلاثين".

وتعاقد مانشستر سيتي مع اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 20 مليون يورو.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه إنتر ميلان في المباراة التي ستجمعهما في افتتاح بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا مانويل أكانجي إنتر ميلان
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