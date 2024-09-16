رغم نهاية فترة الانتقالات.. لوفرين ينتقل إلى باوك

أعلن نادي باوك اليوناني يوم الاثنين ضم الكرواتي ديان لوفرين في صفقة انتقال حر.

وانضم لوفرين إلى باوك بعد فسخ تعاقده مع ليون الفرنسي قبل الموعد المفترض لنهايته، في صيف 2025.

وحاول ليون التخلص من المدافع البالغ من العمر 35 عاما طوال الصيف دون أن ينجح.

وفي الأيام الأخيرة بدأ باوك الاهتمام بضم لوفرين قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في اليونان.

وفي النهاية، أكمل الكرواتي صفقة انتقاله إلى النادي اليوناني، على الرغم من نهاية فترة الانتقالات في اليونان.

وذلك بعدما توصل ليون ولوفرين إلى اتفاق لإنهاء عقده بالتراضي، مما سمح له بالانضمام إلى باوك في صفقة انتقال حر.

وكان ديان قد انضم إلى ليون في يناير 2023، ليكتب عودته للفريق بعد 10 سنوات من رحيله.

وبعد الرحيل عن ليون انتقل لوفرين إلى ساوثامبتون ومنه إلى ليفربول ثم زينيت.

في فبراير 2023، أنهى لوفرين مسيرة دولية استمرت لـ 14 عامًا، وشهدت خوضه 78 مباراة مع منتخب كرواتيا، وتسجيل 5 أهداف.

وشارك لوفرين في كل الدقائق الممكنة بكأس العالم 2014، ثم عاد وظهر أساسيا في 6 من أصل 7 مباريات لعبتها كرواتيا في طريق إنجازها التاريخي بحصد المركز الثاني في نسخة 2018.

وشارك لوفرين في مباراتين بيورو 2020، ثم خاض كل دقائق كرواتيا في كأس العالم 2022، باستثناء مباراة المغرب لتحديد المركز الثالث التي عرفت حصد الميدالية البرونزية.