مواجهات نارية وبداية قوية لصلاح.. نظام بطولة دوري أبطال أوروبا

ينطلق دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد يوم الثلاثاء، بمشاركة مصري وحيد في البطولة الأوروبية الأقوى وهو محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وسيحل ليفربول ضيفا على اي سي ميلان على ملعب سان سيرو العاشرة مساء الثلاثاء.

ليفربول تواجد في المستوى الأول، وجاءت لقاءاته كالتالي:

ميلان "خارج الأرض على ملعب سان سيرو"

بولونيا "على أرضه على ملعب أنفيلد"

لايبزيج "خارج الأرض على ملعب ريد بول أرينا"

ليفركوزن "على أرضه على ملعب أنفيلد"

ريال مدريد "على أرضه على ملعب أنفيلد"

جيرونا "خارج أرضه على ملعب مونتيليفي"

ليل "على أرضه على ملعب أنفيلد"

أيندهوفن "خارج أرضه على ملعب فيليبس ستاديون"

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نظام البطولة

البطولة الأعرق على مستوى الأندية، تشهد نظاما جديدا في موسم 2024 - 25، بعد ارتفاع عدد الفرق المشاركة من 32 فريقا إلى 36.

وعوضا عن تقسيمهم لـ 8 مجموعات كالمعتاد سيتواجد الـ 36 في مجموعة واحدة.

النظام الجديد سيجعل كل فريق يلعب 8 مواجهات ضد 8 فرق مختلفة 4 على أرضه و4 خارجها، أي إنه لا يوجد نظام مواجهة 3 فرق ذهابا وإيابا كالسابق.

تم تصنيف الأندية إلى 4 مستويات، ليواجه كل فريق، فريقين من كل مستوى، حيث سيشهد الدور الأول مواجهات نارية بين الفرق الكبرى.

وسيخوض كل فريق في الدور الأول 8 مباريات، حيث سيتأهل أول 8 فرق الأكثر جمعا للنقاط مباشرة إلى الدور ثمن النهائي.

وسيتم تقسيم الفرق من المراكز التاسع حتى الـ24 إلى مستويين ليخوض كل فريق مواجهتين ذهابا وإيابا لتحديد الـ8 فرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي، فيما ستودع الفرق من المركز الـ25 حتى 36 البطولة مبكرًا دون الانتقال لبطولة الدوري الأوروبية.

وكل بطولة سيكون لها أسبوع حصري أي أن مباريات دوري أبطال أوروبا ستقام في أسبوع واحد ولن تقام فيه مباريات باقي المسابقتين في نفس الأسبوع، ونفس الأمر لباقي المسابقتين.

وكالعادة ستقام مباريات دوري الأبطال يومي الثلاثاء والأربعاء أسبوعيا، بينما نقام مباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر يوم الخميس.

وفي الأسبوع الحصري لدوري أبطال أوروبا ستقام المباريات بدءا من يومي الثلاثاء وحتى الخميس.

وستكون مواجهات الجولة الأولى من الدور الأول لدوري الأبطال والتي تنطلق هذا الأسبوع على النحو التالي:

الثلاثاء:

ميلان وليفربول

بايرن ميونيخ ودينامو زغرب

ريال مدريد وشتوتجارت

سبورتنج لشبونة وليل

يوفنتوس وأيندهوفن

يانج بويز وأستون فيلا

الأربعاء:

سيلتيك وسلوفان براتيسلافا

كلوب بروج وبوروسيا دورتموند

مانشستر سيتي وإنتر

باريس سان جيرمان وجيرونا

بولونيا وشاختار دونتسك

سبارتا براج وسالزبورج

الخميس:

أتالانتا وأرسنال

أتليتكو مدريد ولايبزيج

ستاد بريست وشتورم جراتس

موناكو وبرشلونة

ريد ستار بلجراد وبنفيكا

فينورد وباير ليفركوزن