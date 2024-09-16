بيرخفاين: على كومان أن يشاهد قبل أن يتحدث عن الدوري السعودي

طلب ستيفن بيرخفاين لاعب اتحاد جدة من رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا أن يشاهد الدوري السعودي قبل أن يتحدث عنه.

وحدثت العديد من التصريحات المتبادلة بينهما بسبب هجوم كومان على الدوري السعودي.

وقال الجناح الهولندي لقناة إم بي سي أكشن: "كلمات رونالد كومان؟ سيرى العالم مدى جودة وتنافسية الدوري السعودي".

واختتم "يعتقدون أن الدوري ربما ليس جيدا، ولكن عليهم أن يشاهدوا أولا قبل أن يتكلموا".

وسحق اتحاد جدة السعودي ضيفه الوحدة بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري السعودي.

وصنع بيرخفاين هدفين خلال المباراة.

الاتحاد رفع رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة على صدارة الترتيب، بفارق هدف عن الهلال حامل اللقب، ويلحق بهما الاتفاق في المركز الثالث بـ 9 نقاط أيضا.

أما الوحدة فتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر، بعد تلقيه الخسارة الأولى في الموسم.

ماذا حدث؟

هاجم كومان بيرخفاين إذ قال لموقع ذا أثلتيك: "انتقال ستيفن بيرخفاين للدوري السعودي في الـ26 من عمره؟ باب منتخب هولندا أصبح مغلقا أمامه".

أضاف "أعتقد أنه عندما تبلغ من العمر 26 عامًا، يجب أن يكون الطموح رياضيا وليس ماليا. كان بإمكانه البقاء مع أياكس، وهذا ليس سيئا أيضا. أعتقد أنهم يدفعون جيدا هناك أيضا".

وتابع كومان "على أي حال، لكل شخص رأي مختلف وهذا اختياره. أنا شخصيا لم أكن لأتخذ مثل هذا القرار".

وأكمل "هل اتصل بي قبل اتخاذ القرار؟ لا.. أعتقد أنه كان يعرف ما كنت سأقوله".

ورفض كومان المقارنة بين موقف بيرخفاين وجيني فينالدوم الذي انتقل إلى الاتفاق السعودي الموسم الماضي.

وأوضح "واجه جيني مشاكل في باريس سان جيرمان وكانت هذه هي الفرصة الوحيدة له لمواصلة اللعب".

واختتم "بالإضافة إلى ذلك، هناك فارق في السن، فقد انتقل فاينالدوم للدوري السعودي وهو في الـ33 من عمره".

رد بيرخفاين

رد بيرخفاين الهجوم على كومان إذ قال لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية: "لا أريد اللعب مع هذا المدرب مجددا، لن ألعب لشخص يصورني كما فعل هو في وسائل الإعلام، كان بإمكانه الاتصال بي وسماع وجهة نظري، كيف يمكنه التحدث كذلك دون التحدث معي؟".

وواصل "لو كان مدربا وطنيا ملتزما لكان اتصل بي أولا في المقابل تعين علي سماع ذلك من التليفزيون، لقد عشت العديد من اللحظات الجميلة معه لكنني أشعر بخيبة أمل منه".

وأكمل لاعب أياكس وتوتنام السابق حديثه "لطالما اعتبرت اللعب لمنتخب هولندا شرفا لي، لكن تحت قيادة هذا المدرب لم أعد أرغب في القيام بالأمر".

وبسؤاله هل انتقاله للسعودية أمر مالي بحت أجاب "إنها فرصة ذهبية من الناحية الرياضية والمالية براتب لم أكن لأحلم به أبدا عندما كنت صغيرا".

وأتم "أؤكد لرونالد كومان أن المنافسة في السعودية أفضل من تلك الموجودة في هولندا".

انتقال ديباي إلى البرازيل

انتقل ممفيس ديباي إلى كورينثيانز البرازيلي، وهنا تحدث كومان عن الأمر.

وقال كومان: "لن أعلق على انتقال ديباي للعب في الدوري البرازيلي".

وأوضح "لا أريد أن أجعل دولة بأكملها ضدي مرة أخرى، أدركت بعد حديثي عن انتقال بيرجوين أنني في حاجة لمزيد من اللباقة".

واختتم كومان تصريحاته "كان يجب استخدام كلماتي بطريقة أفضل من ذلك".