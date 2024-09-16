مصري وحيد في دوري أبطال آسيا للنخبة.. تعرف على نظام البطولة

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 12:04

كتب : FilGoal

الاتحاد الآسيوي

تنطلق يوم الاثنين النسخة المجددة من دوري أبطال آسيا، والتي تبدأ بشكل ومسمى جديد، وهو دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويشارك لاعب مصري وحيد في البطولة القارية، وهو محمود حسن "تريزيجيه" مع الريان القطري.

وانضم تريزيجيه إلى الريان قبل أيام، ولعب مباراته الأولى مع الفريق ضد الشحانية التي شهدت تألقه بتسجيل هدف وصناعة هدفين.

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الريان سيخوض 4 مباريات داخل أرضه أمام كل من الهلال السعودي، والاستقلال الإيراني، وأهلي جدة السعودي، وبيرسبوليس الإيراني.

فيما سيلتقي خارج أرضه مع النصر السعودي، والعين الإماراتي، وباختاكور الأوزبكي، والوصل الإماراتي.

نظام البطولة

يشهد دوري أبطال آسيا للنخبة تغييراً محورياً من خلال تحويل دور المجموعات التقليدي إلى مرحلة الدوري، حيث تم تقسيم الأندية الـ24 إلى دوريين يضم كل منهما 12 فريقاً عبر منطقتي الغرب والشرق.

من المقرر أن تقام المباريات خلال الفترة من 16 سبتمبر 2024 لغاية 19 فبراير 2025، وبحيث يلعب كل فريق ضد 8 منافسين مختلفين داخل منطقته، عبر 4 مباريات على أرضه و4 مباريات خارج أرضه.

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ومن خلال القرعة، وبالاعتماد على نظام الكتروني خاص، تم تحديد المباريات الأربع التي يخوضها كل فريقه على أرضه، والمباريات الأربع الأخرى التي يلعبها خارج ملعبه.

وكشفت القرعة عن المواجهات المرتقبة بين أفضل 24 نادياً في قارة آسيا، في النسخة الأولى من البطولة القارية المجددة.

وتتأهل أفضل ثمانية فرق في كل دوري إلى دور الـ16، المقرر إقامة مبارياته في شهر مارس 2025، والذي يتبعه الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع اعتباراً من الدور ربع النهائي، حيث تستضيف السعودية الأدوار النهائية خلال الفترة من 25 أبريل ولغاية المباراة النهائية يوم 4 مايو 2025.

وبحسب القرعة، يلتقي نادي العين الإماراتي حامل اللقب، مع أندية السد القطري والهلال السعودي والاستقلال الإيراني والغرافة القطري على أرضه، وأندية باختاكور الأوزبكي والشرطة العراقي والنصر السعودي والغرافة القطري خارج ملعبه.

في المقابل يلتقي الهلال على أرضه مع بيرسيبوليس الإيراني والشرطة والاستقلال والغرافة، وخارج ملعبه مع السد والعين والريان القطري والوصل الإماراتي.

ويتضمن مشوار النصر السعودي مواجهة السد والعين والريان والوصل على أرضه، وبيرسيبوليس والشرطة والاستقلال والغرافة خارج ملعبه.

أندية مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة

- الغرب: باختاكور (أوزبكستان)، السد (قطر)، بيرسيبوليس (إيران)، الهلال (السعودية)، الشرطة (العراق)، العين (الإمارات)، النصر (السعودية)، الريان (قطر)، الاستقلال (إيران)، أهلي جدة (السعودية)، الغرافة (قطر)، الوصل (الإمارات)

- الشرق: أولسان (كوريا)، شنجهاي بورت (الصين)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، سنترال كوست مارينرز (أستراليا)، بوريرام يونايتد (تايلاند)، فيسيل كوبي (اليابان)، بوهانج ستيلرز (كوريا)، شاندونج تايشان (الصين)، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، جوانجو (كوريا)، شنجهاي شينهوا (الصين)، كاوازاكي فرونتال (اليابان)

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الريان تريزيجيه دوري أبطال آسيا للنخبة
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