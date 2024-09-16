دي فراي: هكذا سنحد من خطورة هالاند

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 11:50

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي

شرح ستيفان دي فراي مدافع فريق إنتر ميلان كيفية الحد من خطورة إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة منافسه مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمعهما في افتتاح بطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وقال المدافع الهولندي لشبكة DAZN: "يجب أن نعمل كفريق للحد من خطورة إيرلينج هالاند، لكن مانشستر سيتي ليس فقط هالاند، هو في حالة جيدة وسجل كثيرا خلال الموسم الحالي، لكن يجب أن ندافع جميعا كفريق".

أخبار متعلقة:
رضخ في النهاية؟ مارسيليا يعلن الاتفاق لضم رابيو مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة الثالثة للدوري الألماني نصر أبو الحسن: إيهاب جلال كان يرسل لنا إشارات قبل رحيله.. وهذه حقيقة خلافاتنا مواعيد مباريات الاثنين 16 سبتمبر.. مواجهات عربية في أبطال آسيا للنخبة والدوري الإيطالي والإسباني

وأضاف "ليس هناك أجراس إنذار للتعادل مع مونزا، علينا فقط أن نتعلم من الأخطاء التي ارتكبناها".

وشدد "في بعض الأحيان كنا بطيئين للغاية في تحريك الكرة وكان من الممكن أن نكون أكثر دقة في التمريرة الأخيرة".

واختتم "إذا كسرت الجمود أمام هذه الفرق، سيصبح الأمر أسهل، لكننا ناضلنا للعثور على تلك الفرصة".

وواجه النيراتزوري خصمه مانشستر سيتي من قبل في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم قبل الماضي وخسر بهدف دون رد.

ويحتل هالاند صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بتسجيله 9 أهداف.

وبذلك أصبح هالاند أول لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى 9 أهداف عقب مرور 4 جولات فقط.

وتعادل إنتر ميلان مع مونزا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ووصل إنتر للنقطة الثامنة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما ارتفع رصيد مونزا للنقطة الثالثة في المركز الـ15.

مانشستر سيتي إنتر ميلان ستيفان دي فراي دوري أبطال أوروبا إيرلينج هالاند
نرشح لكم
مؤتمر كارباخال: انتظروني في حفل الكرة الذهبية.. وسأفعل أي شيء من أجل أنشيلوتي مؤتمر أنشيلوتي - أزمة ضغط المباريات.. وموقف بيلينجهام وتشواميني من مواجهة شتوتجارت بن ناصر يخضع لعملية جراحية.. وتحديد فترة غيابه بيدري: إلغاء ركلة جزاء جيرونا صحيح لهذا السبب.. والحكام لا يعطون نفس القرار للحالات أحيانا أكانجي: ربما أعتزل في سن الثلاثين بسبب توالي المباريات مواجهات نارية وبداية قوية لصلاح.. نظام بطولة دوري أبطال أوروبا بيرخفاين: على كومان أن يشاهد قبل أن يتحدث عن الدوري السعودي بايرن يوضح إصابة مدافعه ويعلن غيابه لفترة
أخر الأخبار
تعافي ثتائي سان جيرمان قبل مواجهة جيرونا في دوري الأبطال 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إخلاء سبيل أحمد فتوح 31 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر كارباخال: انتظروني في حفل الكرة الذهبية.. وسأفعل أي شيء من أجل أنشيلوتي 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية – حكم ناميبي لمباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني 45 دقيقة | الكرة المصرية
تلقى السؤال 3 مرات.. موتسيبي: هذا موقفي من الترشح لرئاسة كاف.. وموعد بطولة المحليين 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
دي يونج يعود لتدريبات برشلونة بعد غياب 5 أشهر ساعة | الدوري الإسباني
تصفيات أمم إفريقيا – تحديد موعد لقاء مصر ضد موريتانيا ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر أنشيلوتي - أزمة ضغط المباريات.. وموقف بيلينجهام وتشواميني من مواجهة شتوتجارت 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 وفاة إيهاب جلال 4 ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس