دي فراي: هكذا سنحد من خطورة هالاند

شرح ستيفان دي فراي مدافع فريق إنتر ميلان كيفية الحد من خطورة إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة منافسه مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمعهما في افتتاح بطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وقال المدافع الهولندي لشبكة DAZN: "يجب أن نعمل كفريق للحد من خطورة إيرلينج هالاند، لكن مانشستر سيتي ليس فقط هالاند، هو في حالة جيدة وسجل كثيرا خلال الموسم الحالي، لكن يجب أن ندافع جميعا كفريق".

وأضاف "ليس هناك أجراس إنذار للتعادل مع مونزا، علينا فقط أن نتعلم من الأخطاء التي ارتكبناها".

وشدد "في بعض الأحيان كنا بطيئين للغاية في تحريك الكرة وكان من الممكن أن نكون أكثر دقة في التمريرة الأخيرة".

واختتم "إذا كسرت الجمود أمام هذه الفرق، سيصبح الأمر أسهل، لكننا ناضلنا للعثور على تلك الفرصة".

وواجه النيراتزوري خصمه مانشستر سيتي من قبل في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم قبل الماضي وخسر بهدف دون رد.

ويحتل هالاند صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بتسجيله 9 أهداف.

وبذلك أصبح هالاند أول لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى 9 أهداف عقب مرور 4 جولات فقط.

وتعادل إنتر ميلان مع مونزا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ووصل إنتر للنقطة الثامنة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما ارتفع رصيد مونزا للنقطة الثالثة في المركز الـ15.