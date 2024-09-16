مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة الثالثة للدوري الألماني

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 11:22

كتب : FilGoal

عمر مرموش

اختير عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة الثالثة للدوري الألماني.

مرموش سجل ثنائية وقاد فريقه للفوز على مضيفه فولفسبورج بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش في فريق الجولة الثالثة من الدوري.

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وتواجد عمر في الخط الأمامي بجوار هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، وفيكتور بونيفيس مهاجم باير ليفركوزن.

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وكان مرموش قد اختير ضمن فريق الجولة الثانية رفقة زميله هوجو إيكيتيكي الذي صنع له هدفا الجولة الماضية.

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وواصل عمر مرموش مهاجم إينتراخت فرانكفورت تألقه هذا الموسم مع فريقه الألماني.

ونجح عمر في قيادة فرانكفورت لفوز قاتل على فريقه السابق فولفسبورج ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وسجل مرموش هدفي فرانكفورت في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد.

وافتتح مرموش التسجيل في الدقيقة 30، بينما الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 82 بعد ست دقائق فقط من تعادل فولفسبورج.

ورفع مرموش رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم بقميص فرانكفورت خلال 4 مباريات فقط، وجميع أهدافه جاءت في الدوري الألماني.

وبذلك يكون مرموش قد أسهم هذا الموسم في 6 أهداف خلال 4 مباريات بتسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم بينهم 3 لقاءات في الدوري ومباراة وحيدة بكأس ألمانيا.

ويستعرض لكم FilGoal.com ماذا قدم عمر مرموش أمام فولفسبورج:

لعب: 90 دقيقة

سجل: هدفان

تسديدات: 6

دقة التمرير: 7 من 11 بنسبة 64%

دقة التسديد: 5 من 6 بنسبة 83%

لمس الكرة: 43 مرة

لمس الكرة داخل منطقة الجزاء: 12 مرة

مراوغات ناجحة: 3 من 7 بنسبنة 43%

عرقلة ناجحة: 2 من 4 بنسبة 50%

استعادة الكرة: 3 مرات

صراعات أرضية: 10 من 17 بنسبة 59%

الحصول على خطأ: 3 مرات

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني
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