مواعيد مباريات الاثنين 16 سبتمبر.. مواجهات عربية في أبطال آسيا للنخبة والدوري الإيطالي والإسباني

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 10:52

كتب : FilGoal

رونالدو - النصر ضد الفيحاء

تقام الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد اليوم الاثنين 16 سبتمبر.

وتستكمل الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وكذلك الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني.

وتلعب بطولة دوري أبطال آسيا بنظام جديد (طالع التفاصيل)

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دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة × برسبوليس.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة إس إس سي سبورت 1.

استقلال طهران × الغرافة.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة إس إس سبورتس إكسترا 3.

العين × السد.. تذاع المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة إس إس سي سبورت إكسترا 2.

الشرطة × النصر.. تذاع المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة إس إس سي سبورت إكسترا 1.

الدوري الإسباني

رايو فايكانو × أوساسونا.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

لاتسيو × هيلاس فيرونا.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة أبو ظبي بريميوم 1.

بارما × أودينيزي.. تذاع المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

دوري أبطال آسيا للنخبة الدوري الإسباني الدوري الإيطالي النصر أهلي جدة
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