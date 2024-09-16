نصر أبو الحسن: إيهاب جلال كان يرسل لنا إشارات قبل رحيله.. وهذه حقيقة خلافاتنا

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 02:17

كتب : FilGoal

إيهاب جلال

كشف نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي عن الأحاديث الأخيرة التي جرت بينه وبين المدرب الراحل إيهاب جلال.

وقال أبو الحسن في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "أشعر أن إيهاب جلال كان يرسل إشارات في الفترة الماضية ولم نلاحظها. خلال الشهر الماضي كلما يقابلني كان يطالبني بالاعتناء بأمور معينة ويقول: لأني لا أعرف ما إن كنت سأظل موجودا معكم أم لا".

وأضاف "كنت أرد عليه قائلا: أين ستذهب؟ لو رحلت سنرحل جميعا. ولكني لم أكن أفهم الرسالة، وكنت آخذها باعتباره قد يطلب الراحة أو التوقف عن العمل".

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وتابع "إيهاب جلال كان يتعامل مع الكل بحب واحترام وفي نفس الوقت بانضباط ونظام. لم تكن طيبته تمنعه عن إدارة الأمور التنظيمية واتخاذ الإجراءات".

وكشف "حين كان يعمل كمدير للكرة في النادي قبل سنوات عديدة كان يرفض التدخل في عمل الجهاز الفني بل ويرفض حتى إبداء رأيه الفني لو سئل عنه رغم درايته الكروية".

وأوضح "كنا كمجلس إدارة قد رفعنا يدنا تماما عن فريق كرة القدم وتركنا المسؤولية كاملة لإيهاب جلال واللجنة الفنية بقيادة علي أبو جريشة".

واختتم "إيهاب جلال كان يريد الحفاظ على اسمه ولكن أولا كان يريد الحفاظ على النادي. لقد كان مسؤولا عن النادي معنا ولذلك لم يكن هناك بيننا أي خلافات، والناس أشاعت الكثير عنا ولكنه لم يكن يرد وكذلك نحن"

وتوفي إيهاب جلال يوم الأربعاء 11 سبتمبر عن عمر يناهز 57 عاما.

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية في بداية الشهر الجاري وتم نقله على أثرها لأحد مستشفيات مصر الجديدة.

وخاض إيهاب جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري.

وسبق لجلال قيادة أندية مصر للمقاصة وتليفونات بني سويف وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز وفاركو.

بينما خاض تجربة خارجية في الدوري الليبي عندما قاد فريق أهلي طرابلس.

وتولى إيهاب جلال قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة في أبريل 2022.

بينما آخر تجاربة التدربيية كانت مع فريق الإسماعيلي بداية من أغسطس 2023.

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إيهاب جلال الدوري المصري الإسماعيلي
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