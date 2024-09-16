نائب رئيس المصري: سنلجأ للمحكمة الرياضية ضد حسام حسن

تحدث رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري عن أسباب خسارة الفريق أمام الهلال الليبي 3-2 في ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عبد القادر في تصريحاته لقناة النهار: "اللاعبون منهكون من موسم طويل وأرضية الملعب لم تساعدنا، ومصرون على التعويض في مباراة الإياب".

وأضاف "نبذل الكثير من المساعي لتغيير ملعب برج العرب ولكن الوقت لم يسعفنا مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهذا الملعب أمر مزعج للاعبين والجماهير. نحتاج لتجاوب أكبر من الأجهزة وإلا ستصبح الأمور أكثر صعوبة علينا".

وأوضح "حصلنا على موافقة ثانية مجددة من استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية والأمر معروض على الجهات الأمنية، ولدينا أيضا ملعب العاصمة الإدارية الجديد وأجرينا عدة اجتماعات في هذا الاتجاه".

وعن رأيه في مستقبل الدوري المصري قال: "لو اجتزنا سلبيات انتظام المسابقة غير المسبوقة في الموسم الماضي يمكننا الخروج بشكل جيد للموسم الجديد".

أما عن أزمة مستحقات حسام حسن مدرب المصري السابق ومدرب منتخب مصر حاليا قال: "إذا كان حسام حسن يتحدث عن مستحقاته هو وجهازه المعاون فالنادي المصري له حقوق أيضا".

وتابع "بخصوص عملية الضغط التي تتم على النادي والكلام الذي يقال في حقه، فالفيصل بيننا وبين لجنة فض المنازعات بالاتحاد المصري هو المحكمة الدولية التي نأخذ إجراءاتنا للجوء إليها".

وأوضح "نرى أن حسام حسن وجهازه مدينون بأشياء للنادي. لقد تمت إقالته لأسباب مؤيدة بمستندات، ولم نقرر إقالة الجهاز المعاون بل منحناه عطلة على أن يعود لبورسعيد بعدها، وإبعاد المدير الفني لا يعني إقالة الجهاز بالكامل فلكل فرد عقد منفصل".

واختتم "حين يطالب حسام حسن بحرمان النادي من القيد لحين سداد مستحقاته فيجب أن نبحث نحن عن حقوق النادي ونلجأ لجهة أكبر من كل ذلك لحسم الأمر. لدينا ملف كامل يفند كل الأسباب أمام المحكمة الرياضية الدولية ومن له حق سيأخذه".