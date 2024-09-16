فرج عامر: سموحة كان البطل الحقيقي لدوري المجموعتين ولكنه يشبه "الأكل المسلوق"

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن اعتقاده بأن النظام الحالي للدوري هو الأفضل بين الخيارات المطروحة في اجتماع الأندية المقبل يوم الأربعاء 18 سبتمبر.

وقال عامر في تصريحاته لقناة المحور: "كنت متحمسا للموسم الاستثنائي ولكن بعد التفكير وتبادل الآراء وجدت أن الحل الأمثل هو بقاء الدوري كما هو عليه. إذا لعبنا المرحلة الأولى من دور واحد فيجب أن تقام المباريات على ملاعب محايدة، وأي فريق سيخسر لن يعجبه اختيار الملعب وهذا سيفتح مجال القيل والقال".

وأضاف "حين نأتي لمرحلة ختام الدوري بمجموعتين هل ستكون المجموعة الأعلى 8 فرق أم 10؟ وكذلك سيتحول الأمر لتقسيم يشبه دوري المحترفين والدرجة الثانية، وهذا يقلل من قيمة الأندية لأنه مع احترامي للأهلي والزمالك فالدوري لا معنى له بدون بقية الأندية بما في ذلك الأندية غير الجماهيرية".

وأوضح "بالرغم من أنه حين أقيم الدوري بنظام المجموعتين (2014) سموحة كان البطل الحقيقي له ولكني لا أحبذ هذا النظام لأنه يشبه الأكل "المسلوق". ربما يكون صحيا ولكنه بلا طعم".

وعن عدم انتقال محمد فاروق لاعب مودرن سبورت قال: "كان في طريقه إلى سموحة وهو لاعب كبير ولكن الصفقة فشلت ولا سبب جوهري لهذا الفشل".

وكشف "أنا من تعاقدت مع صديق أوجولا وجلبته مجانا وقلت إنه سيصبح أحد أفضل اللاعبين في مصر وكان الناس يضحكون من ذلك".

واختتم "كنت سأحصل على مصطفى محمد من الزمالك كبيع نهائي في صفقة محمد أبو جبل، ولكن انتشار الأخبار اضطر الزمالك للتراجع".