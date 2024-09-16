فرج عامر: سموحة كان البطل الحقيقي لدوري المجموعتين ولكنه يشبه "الأكل المسلوق"

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 01:58

كتب : FilGoal

فرج عامر رئيس سموحة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن اعتقاده بأن النظام الحالي للدوري هو الأفضل بين الخيارات المطروحة في اجتماع الأندية المقبل يوم الأربعاء 18 سبتمبر.

وقال عامر في تصريحاته لقناة المحور: "كنت متحمسا للموسم الاستثنائي ولكن بعد التفكير وتبادل الآراء وجدت أن الحل الأمثل هو بقاء الدوري كما هو عليه. إذا لعبنا المرحلة الأولى من دور واحد فيجب أن تقام المباريات على ملاعب محايدة، وأي فريق سيخسر لن يعجبه اختيار الملعب وهذا سيفتح مجال القيل والقال".

وأضاف "حين نأتي لمرحلة ختام الدوري بمجموعتين هل ستكون المجموعة الأعلى 8 فرق أم 10؟ وكذلك سيتحول الأمر لتقسيم يشبه دوري المحترفين والدرجة الثانية، وهذا يقلل من قيمة الأندية لأنه مع احترامي للأهلي والزمالك فالدوري لا معنى له بدون بقية الأندية بما في ذلك الأندية غير الجماهيرية".

أخبار متعلقة:
سويلم: الدوري بنسبة كبيرة سيظل بنظامه الحالي.. ومن الوارد تغيير لائحة الكأس لمشاركة الأهلي محمد مصيلحي لـ في الجول: الاتحاد يرفض أي تعديل لشكل الدوري المقبل الشريعي: أرفض الدوري الإستثنائي بشكل قاطع

وأوضح "بالرغم من أنه حين أقيم الدوري بنظام المجموعتين (2014) سموحة كان البطل الحقيقي له ولكني لا أحبذ هذا النظام لأنه يشبه الأكل "المسلوق". ربما يكون صحيا ولكنه بلا طعم".

وعن عدم انتقال محمد فاروق لاعب مودرن سبورت قال: "كان في طريقه إلى سموحة وهو لاعب كبير ولكن الصفقة فشلت ولا سبب جوهري لهذا الفشل".

وكشف "أنا من تعاقدت مع صديق أوجولا وجلبته مجانا وقلت إنه سيصبح أحد أفضل اللاعبين في مصر وكان الناس يضحكون من ذلك".

واختتم "كنت سأحصل على مصطفى محمد من الزمالك كبيع نهائي في صفقة محمد أبو جبل، ولكن انتشار الأخبار اضطر الزمالك للتراجع".

فرج عامر سموحة الدوري المصري مصطفى محمد
نرشح لكم
نصر أبو الحسن: إيهاب جلال كان يرسل لنا إشارات قبل رحيله.. وهذه حقيقة خلافاتنا نائب رئيس المصري: سنلجأ للمحكمة الرياضية ضد حسام حسن إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي شريف إكرامي: رمضان سيقاضي جمال علام.. والكبرياء سبب أزمة المنشطات وليست المؤامرة إكرامي: ضم إمام عاشور ضد دستور الأهلي.. واختراع مقولة "عنصرية" لتبرير تصرف معين سويلم: الدوري بنسبة كبيرة سيظل بنظامه الحالي.. ومن الوارد تغيير لائحة الكأس لمشاركة الأهلي كما انفرد في الجول.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مغربي خبر في الجول – الاتحاد يتمم اتفاقه مع لاعب وسط برتغالي
أخر الأخبار
نصر أبو الحسن: إيهاب جلال كان يرسل لنا إشارات قبل رحيله.. وهذه حقيقة خلافاتنا ساعة | الدوري المصري
نائب رئيس المصري: سنلجأ للمحكمة الرياضية ضد حسام حسن ساعة | الدوري المصري
فرج عامر: سموحة كان البطل الحقيقي لدوري المجموعتين ولكنه يشبه "الأكل المسلوق" ساعة | الدوري المصري
إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 ساعة | الدوري المصري
وزارة الرياضة: اتحاد اليد لا يُدار من جهات خارجية.. ورُفعت تقارير بسبب النتائج في الأولمبياد 2 ساعة | كرة يد
شريف إكرامي: رمضان سيقاضي جمال علام.. والكبرياء سبب أزمة المنشطات وليست المؤامرة 2 ساعة | الدوري المصري
إنتر يتعادل مع مونزا في الوقت القاتل.. ونابولي يكتسح كالياري ويتصدر مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
المثلوثي: عانينا من نقص الأكسجين ولكن حققنا الهدف أمام الشرطة 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 وفاة إيهاب جلال 4 انتهت في الكونفدرالية - الشرطة الكيني (0)-(1) الزمالك.. فوز ثمين