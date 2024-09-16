إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 01:29

كتب : FilGoal

إكرامي - الحضري

كشف شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز عن طبيعة علاقته بعصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق.

وقال إكرامي في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "الحضري فريد من نوعه ولن يتكرر كشخص. عشنا في الملعب كثيرا ومرت علاقتنا بعدة منحنيات. لسنا أصدقاء ولكننا نصافح بعضنا البعض بلا مشاكل ولا توجد بيننا أي عداوة".

وأضاف "أحب أحمد الشناوي ولا توجد علاقة بيني وبين المهدي سليمان ولا أكرهه. تعلمت إذا حدث لي موقف سيئ من شخص أن أكره الفعل ولا أكره الشخص. الأمر ليس سهلا وبحاجة لتدريب ولكن نتيجته إيجابية".

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وأكمل "رينيه فايلر (مدرب الأهلي السابق) من أفضل المدربين الذين تعاملت معهم في حياتي ولم يكن يرغب في رحيلي. كان يتعامل مع اللاعبين كأدوات ولا يدخل الحب والكره في المعادلة".

وعن حقيقة قول فايلر إنه بلا تصنيف في ترتيب الحراس قال: " قلت لفايلر إن هذا موسمي الأخير وأرى أنه من الطبيعي أن يعتمد على الآخرين للمستقبل، فقال لي: سأمنحك الراحات التي تريدها ولكن أنت بالنسبة لي لست الرقم 4، بل أنت بلا تصنيف. هذا يعني أني يمكنني أن أستدعيك وقتما رأيت الحاجة لذلك".

وكشف "لو كنت مكان رمضان صبحي كنت سأنتقل للزمالك؟ الزمالك شرف لأي شخص ولكن سيكون الأمر صعبا لأن جذوري من الأهلي".

وعن أزمته مع جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز السابق قال: "فوجئت به يستبعدني من القائمة بعد ارتدائي لملابس الإحماء، ومشكلتي أنه لم يخبرني أحد بذلك. رد فعلي كان وحادا وقلت له إني لا أقبل ذلك، فأنا لاعب محترف وأعرف حدودي ولكن يجب إبلاغي باستبعادي فلست طفلا لأفاجأ بذلك. قال لي إن الأمر عاديا في البرتغال وليس مقصود به قلة الاحترام، فقلت له: إن مفهومكم للاحترام مختلف".

وكشف "الهدف الذي أخطأت فيه أمام الترجي (2012) كان من أصعب لحظات حياتي. لم يكن هناك بطولة دوري في ذلك الوقت ولم يكن لدينا سوى دوري الأبطال. عشت 14 يوما في غاية الصعوبة حتى فزنا في الإياب وبكيت حينها. ولكن اللحظة الأصعب كانت مباراة بورسعيد. الكرة فقدت طعمها بعد الأحداث التي شاهدناها في أرض الملعب".

أما عن مقولة محمود الخطيب رئيس الأهلي "أنا مش زعلان منهم أنا زعلان عليهم" قال: "لا أعتقد أنها تخصني فقد حققت كل ما أردته في الأهلي وخرجت بصورة جيدة وأعتقد أنه لو لم يحدث انتقال رمضان إلى بيراميدز لاستمر الدعم لي حتى الآن. حققت الكثير مع بيراميدز ولا توجد جماهير هناك تطالبنا بشيء ولكننا نعمل لتطوير النادي".

وأخيرا بسؤاله هل كان رمضان صبحي ليصبح أفضل لاعب في مصر لو استمر مع الأهلي قال: "سيكون لاعبا مدعوما من الجماهير والمراوغة الواحدة ستلقى المزيد من الصدى، ولكن أرقامه مع بيراميدز أفضل من أرقامه مع الأهلي. هذه ميزة الأندية الجماهيرية وكذلك في الانضمام للمنتخب، هناك أمور لا علاقة لها بالمستوى بل بالمزاج العام".

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