وزارة الرياضة: اتحاد اليد لا يُدار من جهات خارجية.. ورُفعت تقارير بسبب النتائج في الأولمبياد

شدد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن اتحاد كرة اليد لا يُدار من جهات خارجية.

وقال الشاذلي لقناة صدى البلد: "أشرف صبحي أكد أن منظومة كرة اليد تستطيع تحقيق الإنجازات ويجب الحفاظ على ما تم تحقيقه، حدثت بعض الخلافات في المشاركة في البطولة الإفريقية سواء لأسباب صحية أو مادية".

وأضاف "أشرف صبحي أكد لهم أن هذه المنظومة ربما تكون الأكثر نجاحا ونريد دخول كرة اليد النسائية إلى المنظومة".

وأكمل "يوجد دعم مادي بشكل كامل من الوزارة لمنتخب اليد للسيدات ونحرص على المشاركة في بطولة إفريقيا، هذه اللجنة من أفضل اللجان التي أدارات".

وتابع "نبني منظومة للسيدات ومن غير المنطقي بأن بعد غياب 16 عاما عن المشاركة في البطولات سنحقق نتائج كبيرة، ولدينا نهائي بطولة إفريقيا لفريق 2004".

وتابع "الاتحاد يُدار ولا يدير حسب كرام كردي؟ أعتقد أنه لا يتم إدارة الاتحاد من جهة خارجية، المجلس الحالي هو من يدير الأمور، ويطلب بشكل طبيعي بعض الطلبات من الوزارة".

وواصل "تم رفع تقارير خاصة بالاتحادات التي شاركت أو لم تشارك في أولمبياد باريس 2024 إلى الجهات المختصة منذ أكثر من أسبوع".

وأنهى حديثه قائلا: "لم يُطلب مطلقا عدم ترشح أي عضو مجلس إدارة في أي اتحاد لعبة ما لفترة أخرى بسبب عدم تحقيق نتائج جيدة في الأولمبياد.".

ماذا حدث

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد عدم مشاركة منتخب السيدات في بطولة إفريقيا 2024 في الكونغو والمؤهلة لكأس العالم رغم أن الفريق يتواجد حاليا في معسكر في المركز الأولمبي وقبل السفر إلى التشيك لخوض معسكر تحضيري.

ونشرت اللاعبات بيانا مشتركا عبر حساباتهم المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين عدم وجود أي تواصل معهم من قبل أي من أعضاء الاتحاد.

فيما ظهر عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد عبر قناة "صدى البلد" وأكد أن القرار جاء لترتيب وجهة استراتيجية لمنتخبات السيدات بعد النتائج غير الجيدة لفريقي 2004 و2006 في بطولتي العالم والناشئات اليف الجاري.

وأوضح أن الخطة الموضوعة لن تجني ثمارها في البطولة خاصة ان المنتخب احتل المركز الثامن والأخير في بطولة إفريقيا 2022.

كما أشار لوجود تخوف من الحرب الأهلي في الكونغو على اللاعبات وانتشار جدري القردة.

هذا بالإضافة لتحمل الاتحاد 5 ملايين جنيه تكلفة معسكر الفريق.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة محمد الأمين إلغاء قرار عدم مشاركة منتخب السيدات في البطولة الإفريقية المقرر اقامتها في الكونغو ومنحهم الفرصة كاملة.

وأوضح رئيس اتحاد كرة القدم أن القرار جاء بعد تدخل وزير الرياضة أشرف صبحي وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأكد الأمين أن القرار جاء كذلك تأكيدا على ضرورة عدم فقد مصر في فرصتها من المشاركة.