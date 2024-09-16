إنتر يتعادل مع مونزا في الوقت القاتل.. ونابولي يكتسح كالياري ويتصدر مؤقتا

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 00:40

كتب : FilGoal

إنتر ميلان - مونزا - داني موتا

تعادل إنتر ميلان مع مونزا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل البديل داني موتا لمونزا، بينما أحرز دينزل دومفريس للنيراتزوري.

ودخل موتا كبديل في الدقيقة 62 بدلا من جيانلوكا كابراري.

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وعلى الجانب الآخر دخل دومفريس بدلا من ماتيو دارميان في الدقيقة 56.

وأحرز موتا هدفه برأسية بعد عرضية من أرماندو إيتزو في الدقيقة 81.

وتعادل دومفريس بعد عرضية أرضية في الدقيقة 88.

ووصل إنتر للنقطة الثامنة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما ارتفع رصيد مونزا للنقطة الثالثة في المركز الـ15.

كالياري × نابولي

اكتسح نابولي خصمه كالياري بأربعة أهداف دون رد في نفس الجولة.

وسجل جيوفاني دي لورينزو وخفيتشا كفاراتسخيليا وروميلو لوكاكو وأليساندرو بونجورنو.

وتوقف اللقاء بسبب اشتباكات بين جمهور كالياري ونابولي حتى تم استكماله مرة أخرى.

وافتتح دي لورينزو النتيجة في الدقيقة 18 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء من صناعة لوكاكو.

وعاد لوكاكو ليصنع الهدف الثاني في الدقيقة 66 لكفاراتسخيليا الذي وضعه في موقف انفراد بحارس المرمى ويتمكن من التسجيل.

وأحرز لوكاكو شخصيا الهدف الثالث لفريق الجنوب بعدما سدد من اللمسة الأولى عقب تمريرة من كفاراتسخيليا في الدقيقة 70.

وأنهى بونجيورنو أهداف نابولي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع برأسية بعد عرضية من ديفيد نيريس من ضربة ركنية.

وبهذا الفوز أصبح نابولي في الصدارة بشكل مؤقت برصيد 9 نقاط، وإذا انتصر أودينيزي في مباراته لهذه الجولة سيخطف الصدارة إذ لديه الآن 7 نقاط.

وتوقف رصيد كالياري عند النقطة الثانية في المركز الـ19 أي قبل الأخير.

إنتر كالياري نابولي الدوري الإيطالي مونزا
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