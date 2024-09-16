إكرامي: ضم إمام عاشور ضد دستور الأهلي.. واختراع مقولة "عنصرية" لتبرير تصرف معين

يرى شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز أن تعاقد الأهلي مع إمام عاشور ضد دستور النادي.

وقال إكرامي لقناة إم بي سي مصر 2: "لدي خصومة مع الجهل والتدليس، وقلت حقائق عندما تم التعاقد مع إمام عاشور ودافعت عن رمضان صبحي، علاقتي جيدة مع جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي".

وأضاف "مقولة باب الأهلي مفتوح لجميع من لم يتربى على مبادئ النادي ومغلقة أمام من تربى عليها ستفتح مجموعة من التساؤلات، هذه المقولة لا تناسب دستور الأهلي في انضمام إمام عاشور".

وشدد "الجزء الثاني من الجملة بها عنصرية، لماذا يغلق الباب في وجه من اختار طريق آخر والرحيل، هذه المقولة تم اختراعها لتبرير موقف معين".

وتابع "وقعت علي عقوبة من بيراميدز لتهنئتي للأهلي بتتويجه بدوري أبطال إفريقيا بشكل متتالي".

وأكد "ليس لدي علاقة بتشجيع أحمد فتحي في الرحيل عن الأهلي والانضمام إلى بيراميدز".

وواصل "خسرت مع الأهلي بخماسية ولم أخرج من المباراة، لا أطلب التغيير إلا عندما أكون مصابا فقط ولا أتحمل اللعب ولم أهرب من المباريات أبدا".

وأكمل "أمم إفريقيا 2017؟ كانت التدريبات قاسية للغاية تحت قيادة أحمد ناجي، واستنتجنا من حديثه أن من سيبدأ البطولة أنا أو أحمد الشناوي، ولكن في أول مران في الجابون تعرضت للإصابة".

وأنهى حديثه قائلا: "حديث أحمد ناجي عن إصابتي تم فهمه بشكل خاطئ، لأن ما فهمه الناس أن المنتخب سيكون لديه حارس مرمى واحد فقط".

وبدأ إكرامي مسيرته الكروية في فريق الأهلي قبل أن يخرج إلى فينورد الهولندي ثم انتقل إلى أنقرة جوتشو التركي معارا قبل أن ينتقل نهائيا إلى الجونة ثم عاد إلى الأهلي إلى أن استقر في بيراميدز حتى الآن.