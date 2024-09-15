سويلم: الدوري بنسبة كبيرة سيظل بنظامه الحالي.. ومن الوارد تغيير لائحة الكأس لمشاركة الأهلي

كشف ثروت سويلم عضو مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية عن اقتراب الدوري المصري من إقامته بشكل الحالي دون أي تغيير.

وقال سويلم عبر قناة إم بي سي مصر 2: "يجوز أن تحدد رابطة الأندية شكل الدوري وترحل ويأتي مجلس إدارة جديد لها لأن رابطة الأندية ليست هي صاحبة القرار الوحيد في تنظيم الدوري، ولكن هناك الأندية والشركة الراعية والشركة الإعلامية".

وأضاف "الأغلب سيكون الدوري كما هو وكل الأندية سترفض إقامة الدوري بأي شكل آخر وستظل أزمة الدوري المصري لسنوات طويلة والموسم لن ينتهي قبل شهر سبتمبر عام 2025".

وواصل "نهائي كأس مصر بدون الأهلي والزمالك لم يكن بالشكل الذي يتمناه الجمهور".

وأوضح "من الوارد تغيير لائحة المشاركة في كأس مصر من أجل مصلحة البطولة وليس لمجاملة الأهلي لكي يشارك الكأس الموسم المقبل".

وأكمل "من الوارد أن استمر في رابطة الأندية أو أتشرح على عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وأتم تصريحاته "أتمنى من الأندية أن تفكر في مصلحة الدوري والكرة المصرية بشكل عام وليس مصلحتها الشخصية وأن يتم تغيير شكل الدوري".