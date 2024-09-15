هاتريك بنزيمة وديابي لا يتوقف عن الصناعة.. اتحاد جدة يسحق الوحدة

سحق اتحاد جدة السعودي ضيفه الوحدة بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري السعودي.

افتتح كريم بنزيمة الأهداف في الدقيقة 2 بتمريرة حاسمة من الوافد الجديد ستيفن بيرخفاين.

وفي الدقيقة 13 سجل الجزائري حسام عوار الهدف الثاني، بصناعة وافد جديد أيضا هو موسى ديابي.

هدف الوحدة الوحيد أتى في الدقيقة 31 بتوقيع يوسف أمين، ولكن فابينيو رد بالثالث في الدقيقة 45+4، بصناعة أخرى من ديابي.

وعاد بنزيمة للتسجيل بالهدف الرابع في الدقيقة 47، بتمريرة أخرى من بيرخفاين.

فيما سجل فهد الصقور الهدف الخامس، بثالث تمريرات ديابي الحاسمة في الدقيقة 55.

ديابي صنع للمرة الرابع في نفس المباراة، ليسجل صالح الشهري في الدقيقة 87.

وأخيرا أكمل بنزيمة الهاتريك في الدقيقة 89، بعد تمريرة من مهند الشنقيطي.

الاتحاد رفع رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة على صدارة الترتيب، بفارق هدف عن الهلال حامل اللقب، ويلحق بهما الاتفاق في المركز الثالث بـ 9 نقاط أيضا.

أما الوحدة فتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر، بعد تلقيه الخسارة الأولى في الموسم.