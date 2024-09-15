الدوري السعودي - ديانج يسجل أول أهدافه مع الخلود في تعادل مثير مع العروبة

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 23:18

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الخلود

في مباراة مثيرة للغاية، تعادل الخلود مع ضيفه العروبة بثلاثة أهداف لمثلهم في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وسجل المالي أليو ديانج المنتقل مؤخرا من الأهلي أول أهداف الخلود في الدقيقة 10.

وتعادل الإيفواري جان ميشيل سيري في الدقيقة 27.

أخبار متعلقة:
يرقد في الرعاية المركزة.. تقرير سعودي يكشف آخر تطورات حالة فهد المولد إيفان توني :خسرنا نقطتين أمام النصر.. ومتطلع لتجربة الدوري السعودي رينارد: العودة لتدريب السعودية؟ لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال السري

وتقدم للعروبة يوهان جودموندسون في الدقيقة 46 بمجرد انطلاق الشوط الثاني.

ولكن مرة أخرى تعادل أليكس كويادو للخلود في الدقيقة 52.

تقدم العروبة تجدد في الدقيقة 77 بهدف إيمانويل بواتينج.

ولكن أخيرا في الدقيقة 89 سجل ميزيان ماوليدا هدف التعادل من ركلة جزاء.

الخلود والعروبة يتقاسمان المركز الخامس عشر في الوقت الحالي بالنقطة الأولى لكل منهما في الدوري.

وخسر الخلود أول جولتين أمام الاتحاد 1-0 والرياض 3-1، بينما خسر العروبة أمام الأهلي 2-0 والوحدة 2-1، ليتساويا في كل شيء بما في ذلك عدد الأهداف وفارقها.

الدوري السعودي الخلود العروبة أليو ديانج
نرشح لكم
هاتريك بنزيمة وديابي لا يتوقف عن الصناعة.. اتحاد جدة يسحق الوحدة شرطة دبي تفتح تحقيقا في حادث سقوط فهد المولد من شرفة منزله رونالدو يتعرض لعدوى فيروسية ويغيب عن لقاء الشرطة هدف عكسي وطرد وخماسية.. سمولينج يختبر أسوأ بداية ممكنة لمدافع مع الفيحاء يرقد في الرعاية المركزة.. تقرير سعودي يكشف آخر تطورات حالة فهد المولد مدرب محمد شريف: نعاني من الضعف الهجومي ولا بد من التدعيم إيفان توني :خسرنا نقطتين أمام النصر.. ومتطلع لتجربة الدوري السعودي احتفالية رونالدو كادت أن تكون باكية.. النصر يخطف التعادل من الأهلي في الوقت القاتل
أخر الأخبار
شريف إكرامي: رمضان سيقاضي جمال علام.. والكبرياء سبب أزمة المنشطات وليست المؤامرة 10 دقيقة | الدوري المصري
إنتر يتعادل مع مونزا في الوقت القاتل.. ونابولي يكتسح كالياري ويتصدر مؤقتا 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
المثلوثي: عانينا من نقص الأكسجين ولكن حققنا الهدف أمام الشرطة 18 دقيقة | الكرة المصرية
إكرامي: ضم إمام عاشور ضد دستور الأهلي.. واختراع مقولة "عنصرية" لتبرير تصرف معين 47 دقيقة | الدوري المصري
سويلم: الدوري بنسبة كبيرة سيظل بنظامه الحالي.. ومن الوارد تغيير لائحة الكأس لمشاركة الأهلي ساعة | الدوري المصري
هاتريك بنزيمة وديابي لا يتوقف عن الصناعة.. اتحاد جدة يسحق الوحدة ساعة | سعودي في الجول
الدوري السعودي - ديانج يسجل أول أهدافه مع الخلود في تعادل مثير مع العروبة ساعة | سعودي في الجول
كما انفرد في الجول.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مغربي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 وفاة إيهاب جلال 4 انتهت في الكونفدرالية - الشرطة الكيني (0)-(1) الزمالك.. فوز ثمين