الدوري السعودي - ديانج يسجل أول أهدافه مع الخلود في تعادل مثير مع العروبة

في مباراة مثيرة للغاية، تعادل الخلود مع ضيفه العروبة بثلاثة أهداف لمثلهم في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وسجل المالي أليو ديانج المنتقل مؤخرا من الأهلي أول أهداف الخلود في الدقيقة 10.

وتعادل الإيفواري جان ميشيل سيري في الدقيقة 27.

وتقدم للعروبة يوهان جودموندسون في الدقيقة 46 بمجرد انطلاق الشوط الثاني.

ولكن مرة أخرى تعادل أليكس كويادو للخلود في الدقيقة 52.

تقدم العروبة تجدد في الدقيقة 77 بهدف إيمانويل بواتينج.

ولكن أخيرا في الدقيقة 89 سجل ميزيان ماوليدا هدف التعادل من ركلة جزاء.

الخلود والعروبة يتقاسمان المركز الخامس عشر في الوقت الحالي بالنقطة الأولى لكل منهما في الدوري.

وخسر الخلود أول جولتين أمام الاتحاد 1-0 والرياض 3-1، بينما خسر العروبة أمام الأهلي 2-0 والوحدة 2-1، ليتساويا في كل شيء بما في ذلك عدد الأهداف وفارقها.