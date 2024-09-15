كما انفرد في الجول.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مغربي

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 23:03

كتب : هاني العوضي

محمد مغربي

أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى التعاقد مع المدافع محمد مغربى، لاعب النادى الأهلى والمنتخب الأولمبي السابق.

ويجيد مغربي اللعب في مركزى قلب الدفاع والظهير الأيسر

ووقع اللاعب على عقود إنضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى والتي تمتد إلى 3 مواسم قادمة عقب إنهاء كافة إجراءات انتقاله مع النادى الأهلى.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الاتحاد يتمم اتفاقه مع لاعب وسط برتغالي محمد مصيلحي لـ في الجول: الاتحاد يرفض أي تعديل لشكل الدوري المقبل خبر في الجول – الاتحاد يتفق مع الأهلي على ضم محمد مغربي مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيفا رفض دعوى فيتوريا بالحصول على 4 ملايين يورو

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح وموافقة المدير الفني للفريق نيكوديموس بابافاسيليو وإمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد اتفق مع الأهلي على التعاقد مع مغربي ضمن باقي صفقة انتقال مروان عطية إلى القلعة الحمراء.

وضم الأهلي مروان عطية في شتاء 2023 مقابل مبلغ يقترب من 25 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة الثنائي عمار حمدي ومحمد محمود والحصول على نسبة 15% من إعادة البيع في المستقبل.

وكان الاتفاق يقتضي إعارة لاعب آخر، لكن لم يحصل زعيم الثغر على لاعب آخر وقتها، وقرر الآن الحصول على مغربي.

وقضى مغربي الموسم الماضي معارا إلى سموحة.

ويلعب مغربي في مركز المساك ويبلغ من العمر 23 عاما.

وخرج فترة إعارة إلى تيبليسي التشيكي في الانتقالات الشتوية عام 2022.

محمد مغربي الاتحاد السكندري الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول – الاتحاد يتمم اتفاقه مع لاعب وسط برتغالي إنبي يعلن التعاقد مع أحمد عاطف من غزل المحلة الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني والقناة الناقلة حازم فتوح: خلافات غير مالية وراء عدم انتقال زيزو لنيوم.. وسبب عدم انضمام أفشة للباطن وكيله: تفاجأت بمفاوضات أوباما وبيراميدز.. ومفاجأة بتعاقده مع الزمالك سالم: عباس يدعم الزمالك مثل داعمي الأهلي والحجز صراع شخصي.. وهناك مهازل في قضية بوطيب سالم: الإعلامي الذي يدعي حب الزمالك لا يجب أن يسرب أخباره.. ولدي أمثلة أحمد سالم: أيمن الشريعي "لا يضحك علينا".. وهذه أسباب بقاء زيزو وعدم التعاقد مع مدافع
أخر الأخبار
الدوري السعودي - ديانج يسجل أول أهدافه مع الخلود في تعادل مثير مع العروبة 8 دقيقة | سعودي في الجول
كما انفرد في الجول.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مغربي 23 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر فليك: الحكام جيدون.. ولامين جمال لديه مزيج جيد للغاية 51 دقيقة | الدوري الإسباني
الكونفدرالية - ثنائية صلاح محسن لا تكفي.. المصري يخسر الذهاب أمام الهلال الليبي ساعة | الكرة المصرية
مدير بايرن: جوريتسكا خارج حساباتنا ونعلم أنه يشعر بالانزعاج ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الاتحاد يتمم اتفاقه مع لاعب وسط برتغالي 2 ساعة | ميركاتو
إنبي يعلن التعاقد مع أحمد عاطف من غزل المحلة 3 ساعة | ميركاتو
انتهت في الكونفدرالية – الهلال الليبي (3)-(2) المصري 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 وفاة إيهاب جلال 4 انتهت في الكونفدرالية - الشرطة الكيني (0)-(1) الزمالك.. فوز ثمين