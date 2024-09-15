الكونفدرالية - ثنائية صلاح محسن لا تكفي.. المصري يخسر الذهاب أمام الهلال الليبي

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 22:04

كتب : FilGoal

المصري - الهلال الليبي - محمد دبش

خسر المصري أمام مضيفه الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الهدف الأول أتى من صلاح محسن في الدقيقة 44 بعد تمريرة بالرأس من عبد الرحيم دغموم، لينفرد محسن ويسدد على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 50 تعادل محمد الشتيوي للهلال الليبي بتسديدة من خارج المنطقة سكنت أعلى يمين مرمى محمود جاد.

وسقط عبد الرحيم دغموم مصابا في الدقيقة 60 وتوقف اللعب لعلاجه.

ثم سجل صلاح محسن الهدف الثاني مرة أخرى، بعد تمريرة من محمد الشامي في الدقيقة 63.

وشارك حسين فيصل بدلا من دغموم في الدقيقة 68.

وبعد التبديل مباشرة أتى الهدف الثاني للهلال بواسطة فيصل البدري، بعد عرضية من ركلة حرة سدد منها بالرأس.

وحل كريم بامبو وفخر الدين بن يوسف بدلا من صلاح محسن ومحمد الشامي في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 80 سجل الشتيوي الهدف الثالث برأسية بعد عرضية وصلته داخل المنطقة.

وأجرى علي ماهر التبديل الرابع بنزول خالد الغندور بدلا من أمادو جولدي با.

وطالب الفريق البورسعيدي بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة ولكن الحكم لم يحتسبها.

وتقام مباراة الإياب يوم الأحد 22 سبتمبر على ملعب برج العرب.

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