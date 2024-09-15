الكونفدرالية - ثنائية صلاح محسن لا تكفي.. المصري يخسر الذهاب أمام الهلال الليبي
الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 22:04
كتب : FilGoal
خسر المصري أمام مضيفه الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.
الهدف الأول أتى من صلاح محسن في الدقيقة 44 بعد تمريرة بالرأس من عبد الرحيم دغموم، لينفرد محسن ويسدد على يمين الحارس.
جووووووووول🔥⚽.. انطلاقة قوية وهدف رائع من صلاح محسن للمصري في شباك الهلال الليبي🟢 pic.twitter.com/ztaE5VshA7— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 15, 2024
وفي الدقيقة 50 تعادل محمد الشتيوي للهلال الليبي بتسديدة من خارج المنطقة سكنت أعلى يمين مرمى محمود جاد.
تسديدة قوية من محمد الشتيوي تمنح الهلال الليبي هدف التعادل أمام المصري 🔵🔵 pic.twitter.com/u4YZDOUK4r— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 15, 2024
وسقط عبد الرحيم دغموم مصابا في الدقيقة 60 وتوقف اللعب لعلاجه.
ثم سجل صلاح محسن الهدف الثاني مرة أخرى، بعد تمريرة من محمد الشامي في الدقيقة 63.
جووووووووول⚽🟢.. صلاح محسن يواصل التألق ويسجل الهدف الثاني له وللمصري في مرمى الهلال الليبي🔥 pic.twitter.com/rziUu2s0NS— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 15, 2024
وشارك حسين فيصل بدلا من دغموم في الدقيقة 68.
وبعد التبديل مباشرة أتى الهدف الثاني للهلال بواسطة فيصل البدري، بعد عرضية من ركلة حرة سدد منها بالرأس.
الهلال الليبي يدرك التعادل مجددًا أمام المصري برأسية فيصل البدري 💥💥 pic.twitter.com/AbXBZ2sHED— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 15, 2024
وحل كريم بامبو وفخر الدين بن يوسف بدلا من صلاح محسن ومحمد الشامي في الدقيقة 76.
وفي الدقيقة 80 سجل الشتيوي الهدف الثالث برأسية بعد عرضية وصلته داخل المنطقة.
محمد الشتيوي يعود ويسجل الهدف الثالث لفريق الهلال الليبي في مرمى المصري ⚽⚽ pic.twitter.com/AezQsfQ7kS— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 15, 2024
وأجرى علي ماهر التبديل الرابع بنزول خالد الغندور بدلا من أمادو جولدي با.
وطالب الفريق البورسعيدي بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة ولكن الحكم لم يحتسبها.
مطالبة من لاعبي المصري باحتساب ركلة جزاء في آخر لحظات المباراة ضد الهلال الليبي والحكم لا يحتسبها ✋✋ pic.twitter.com/1utBbcFkZk— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 15, 2024
وتقام مباراة الإياب يوم الأحد 22 سبتمبر على ملعب برج العرب.