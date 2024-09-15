مدير بايرن: جوريتسكا خارج حساباتنا ونعلم أنه يشعر بالانزعاج

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 21:43

كتب : FilGoal

ليون جوريتسكا

شدد ماكس إبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ أن ليون جوريتسكا خارج حسابات الفريق.

وقال إبرل لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "أبلغنا ليون جوريتسكا بوضوح منذ البداية أن المنافسة ستكون كبيرة مع بافلوفيتش وبالينيا وكيميتش".

واختتم "كان جوريتسكا على علم بذلك، لقد كان خارج حساباتنا، نحن نعلم أنه منزعج في الوقت الحالي، ولكن هذه هي كرة القدم".

أخبار متعلقة:
مدير بايرن: تجديد عقد موسيالا صعب ولكن كيميتش يوضح موقفه من تجديد عقده مع بايرن ميونيخ كومباني يواصل الفوز وكين يكسر الأرقام.. بايرن يكتسح كيل بسداسية رئيس بايرن: موسيالا قد يصبح توماس مولر الثاني

وشارك لاعب الوسط الألماني لمدة دقيقة واحدة فقط خلال الموسم الجاري وكان ذلك في مباراة فرايبورج في الجولة الثانية من الدوري الألماني.

وخرج جوريتسكا من قائمة الفريق ضد كيل في المباراة الماضية.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق لها فإن بايرن ضغط على لاعبه من أجل الرحيل عن صفوفه خلال الصيف الماضي.

يأتي ذلك في ظل عدم رغبة المدرب فينسنت كومباني في الاعتماد عليه.

لكن في المقابل فإن اللاعب يرغب في الاستمرار والقتال على مركزه حتى شهر يناير المقبل وقت الانتقالات الشتوية على الأقل وحينها يقرر هل سوف يستمر أم يرحل.

ولم يرغب فينسنت كومباني في الحديث بشكل خاص عن جوريتسكا بقدر ما أكد أن موقفه واضح من خلال حديثه مع كل اللاعبين.

ويتصدر الفريق البفاري جدول ترتيب الدوري الألماني بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

واكتسح بايرن منافسه كيل مساء أمس السبت بستة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة.

الدوري الألماني ليون جوريتسكا بايرن ميونيخ فينسنت كومباني
نرشح لكم
مؤتمر فليك: الحكام جيدون.. ولامين جمال لديه مزيج جيد للغاية ثنائية لامين جمال الأولى.. برشلونة ينتقم ويرد لـ جيرونا الرباعية مدير بايرن: تجديد عقد موسيالا صعب ولكن سان جيرمان يوضح إصابة دوناروما.. ويكشف مدة غيابه كيليني يعود إلى يوفنتوس في منصب جديد بقيادة فان بيرسي.. هيرنيفين يخسر من ألكمار بتسعة أهداف حكيمي يصنع وديمبيلي ينتفض.. باريس سان جيرمان يعاقب بريست على تقدمه رباعية في 29 دقيقة.. ميلان يحقق فوزه الأول بسحق فينيسيا
أخر الأخبار
مؤتمر فليك: الحكام جيدون.. ولامين جمال لديه مزيج جيد للغاية دقيقة | الدوري الإسباني
الكونفدرالية - ثنائية صلاح محسن لا تكفي.. المصري يخسر الذهاب أمام الهلال الليبي 33 دقيقة | الكرة المصرية
مدير بايرن: جوريتسكا خارج حساباتنا ونعلم أنه يشعر بالانزعاج 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الاتحاد يتمم اتفاقه مع لاعب وسط برتغالي ساعة | ميركاتو
إنبي يعلن التعاقد مع أحمد عاطف من غزل المحلة 2 ساعة | ميركاتو
انتهت في الكونفدرالية – الهلال الليبي (3)-(2) المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
بوستيكوجلو: مباراة أرسنال هي ملخص موسمنا.. وتراخينا في كرة ثابتة واحدة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ثنائية لامين جمال الأولى.. برشلونة ينتقم ويرد لـ جيرونا الرباعية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 وفاة إيهاب جلال 4 انتهت في الكونفدرالية - الشرطة الكيني (0)-(1) الزمالك.. فوز ثمين