مدير بايرن: جوريتسكا خارج حساباتنا ونعلم أنه يشعر بالانزعاج

شدد ماكس إبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ أن ليون جوريتسكا خارج حسابات الفريق.

وقال إبرل لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "أبلغنا ليون جوريتسكا بوضوح منذ البداية أن المنافسة ستكون كبيرة مع بافلوفيتش وبالينيا وكيميتش".

واختتم "كان جوريتسكا على علم بذلك، لقد كان خارج حساباتنا، نحن نعلم أنه منزعج في الوقت الحالي، ولكن هذه هي كرة القدم".

وشارك لاعب الوسط الألماني لمدة دقيقة واحدة فقط خلال الموسم الجاري وكان ذلك في مباراة فرايبورج في الجولة الثانية من الدوري الألماني.

وخرج جوريتسكا من قائمة الفريق ضد كيل في المباراة الماضية.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق لها فإن بايرن ضغط على لاعبه من أجل الرحيل عن صفوفه خلال الصيف الماضي.

يأتي ذلك في ظل عدم رغبة المدرب فينسنت كومباني في الاعتماد عليه.

لكن في المقابل فإن اللاعب يرغب في الاستمرار والقتال على مركزه حتى شهر يناير المقبل وقت الانتقالات الشتوية على الأقل وحينها يقرر هل سوف يستمر أم يرحل.

ولم يرغب فينسنت كومباني في الحديث بشكل خاص عن جوريتسكا بقدر ما أكد أن موقفه واضح من خلال حديثه مع كل اللاعبين.

ويتصدر الفريق البفاري جدول ترتيب الدوري الألماني بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

واكتسح بايرن منافسه كيل مساء أمس السبت بستة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة.