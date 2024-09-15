خبر في الجول – الاتحاد يتمم اتفاقه مع لاعب وسط برتغالي

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 21:03

كتب : عمرو نبيل

فيليبي ناسيمينتو

أتم الاتحاد السكندري اتفاقه مع لاعب الوسط البرتغالي فيليبي ناسيمينتو لاعب جورنيك زابرزي البولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب وصل إلى مصر لإتمام التعاقد معه بعدما يخضع للفحوصات الطبية.

ويلعب ناسيمينتو في مركز لاعب الوسط ويبلغ من العمر 29 عاما.

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وتدرب اللاعب تحت قيادة كوزمين كونترا المدرب الروماني الشهير وكذلك ديليو روسي المدير الفني الإيطالي.

وشارك مع زابرزي في 6 مباريات خلال الموسم الجاري وتمكن من تسجيل هدف وحيد.

ولعب ناسيمينتو في الفئات السنية المختلفة لمنتخب البرتغال، إذ شارك في منتخب تحت 16 و17 و18 عاما.

وتزامل مع أندري سيلفا لاعب ميلان السابق ولايبزيج الحالي، وجيلسون مارتينز لاعب موناكو وأتليتكو مدريد السابق وأولمبياكوس الحالي.

وكذلك تزامل مع جواو بالينيا لاعب بايرن ميونيخ الحالي ودانييل بودينس لاعب الشباب السعودي.

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