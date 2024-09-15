إنبي يعلن التعاقد مع أحمد عاطف من غزل المحلة
الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 20:13
كتب : FilGoal
أعلن نادي إنبي التعاقد مع أحمد عاطف قادما من غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
أحمد عاطف شيكو
النادي : إنبـي
وحسبما أعلن النادي البترولي فإن اللاعب انضم في صفقة انتقال حر.
ويمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 24 عاما إلى 5 مواسم قادمة.
ويلعب أحمد عاطف في مركز صانع الألعاب وكذلك يستطيع اللعب في مركز الجناح الأيسر.
ويعتبر ذلك الانتقال هو الثاني لعاطف، إذ بدأ مسيرته في كفر الشيخ قبل أن ينتقل إلى زعيم الفلاحين في صيف 2023، قبل أن ينضم إلى إنبي خلال الصيف الجاري.
ويعد أحمد عاطف ابن عم إسلام محارب لاعب طلائع الجيش الحالي.
ولعب إسلام محارب في الأهلي والجونة وسموحة من قبل.
وضم إنبي محمد سمير قادما من طلائع الجيش في صفقة انتقال حر أيضا.
ولعب محمد سمير 10 مباريات مع فريق طلائع الجيش في الموسم المنقضي.
ووصل سمير مع طلائع الجيش في الموسم الماضي إلى نهائي كأس الرابطة.