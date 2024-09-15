مدير بايرن: تجديد عقد موسيالا صعب ولكن

أقر ماكس إبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ أن تجديد عقد جمال موسيالا لاعب الفريق صعب في الوقت الحالي.

وينتهي عقد اللاعب الألماني في صيف عام 2026.

وقال إبرل لقناة سبورت 1 الألمانية: "تجديد عقد موسيالا سيكون صعبا، لكنه ليس مستحيلا".

وأضاف "موسيالا يعرف ما لديه في بايرن ميونيخ، إنه النادي الذي أوصله إلى أعلى المستويات".

واختتم "المحادثات جارية بالفعل وسيتم تكثيفها الآن، يجب أن يكون موسيالا واجهة بايرن".

ولعب موسيالا خلال الموسم الحالي مع بايرن 4 مباريات وسجل هدفين وصنع هدفا وحيدا.

وإجمالا لعب موسيالا 167 مباراة مع بايرن وسجل 45 هدفا وصنع 32 آخرين.

ويتصدر الفريق البفاري جدول ترتيب الدوري الألماني بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

واكتسح بايرن منافسه كيل مساء أمس السبت بستة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة.