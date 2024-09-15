الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني والقناة الناقلة
الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 18:16
كتب : FilGoal
افتتح الزمالك مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بالفوز خارج ملعبه على الشرطة الكيني.
وبدأ الزمالك مشوار الدفاع عن لقب الكونفدرالية بالفوز على الشرطة الكيني بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 للبطولة.
وسجل هدف الزمالك في المباراة عبد الله السعيد بصناعة أحمد سيد "زيزو".
موعد مباراة العودة
ويلعب الزمالك ضد الشرطة الكيني في مباراة العودة يوم السبت المقبل الموافق 20 سبتمبر 2024.
وتقام المباراة في استاد القاهرة الدولي.
وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.
وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.
كما سيتم إذاعة المباراة عبر بث مباشر بواسطة قناة أبو ظبي الرياضية عبر موقع يوتيوب.
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