آس: براهيم دياز يغيب 3 أشهر عن ريال مدريد بسبب الإصابة

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 17:47

كتب : FilGoal

براهيم دياز

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن مدة غياب براهيم دياز لاعب ريال مدريد.

براهيم دياز

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وفقا لآس فإن دياز سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر بسبب الإصابة في العضلة الأمامية.

وتعرض دياز للإصابة خلال مواجهة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد أمس والتي انتهت بفوز الأول بهدفين دون مقابل.

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وخرج دياز في الدقيقة 25 من عمر المباراة بسبب شكواه من الإصابة وحل رودريجو بدلا منه.

الإصابة هي الأقوى للجناح المغربي منذ عام 2021 عندما غاب لمدة شهر عن ميلان بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يعود دياز للمشاركة مع الفريق من جديد في شهر ديسمبر المقبل.

وشارك دياز منذ بداية الموسم وحتى الآن في 6 مباريات وخلالها سجل هدفا وصنع آخر.

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 11 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة والذي يلعب حاليا ضد جيرونا.

براهيم دياز ريال مدريد
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