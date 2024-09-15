كولر: أجدد دوافع لاعبي الأهلي بهذه الطريقة.. وبداية عطية الله مبشرة

عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن سعادته بفوز فريقه على جورماهيا الكيني في افتتاح مبارياته بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على جورماهيا بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر عقب المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "بدأنا التدريبات والاستعداد للموسم الجديد من أسبوعين فقط واللاعبين الدوليين تدربوا معنا مرتين فقط ولم نكن نعرف أين موقعهم من البرنامج التدريبي الخاص بنا".

وأضاف "سعداء بالأداء وخبرتنا حمست المباراة وسجلنا 3 أهداف ولم نستقبل وهذا أمر يسعدنا قبل لقاء العودة".

وواصل "يحيى عطية الله لعب مباراة ممتازة ولكن يجب أن يرتفع إيقاع لعبه، هو لم يشارك كثيرا في المباريات السابقة ولم يحصل على وقت كافي لكن بدايته مبشرة جدا واستبداله لأنه شعر ببعض الآلام".

وأكمل "أكملت عامي الـ64 وكرة القدم هي حياتي بالكامل وأحاول نقل خبراتي وشغفي للاعبين حتى نستطيع تجديد الدوافع معا".

وأتم تصريحاته "نلعب مباريات كثيرة جدا ونتواجد في بطولات عديدة ونحاول الفوز في كل مباراة وحصد كل لقب ومهم جدا لنا أن نريح اللاعبين بشكل جيد بين المباريات حتى يعودوا بكامل قوتهم ويساعدوا الفريق في تحقيق الفوز".