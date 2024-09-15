عودة تاو للتألق ودفاع حديدي.. أرقام من فوز الأهلي على جور ماهيا

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 17:45

كتب : FilGoal

أكرم توفيق - بيرسي تاو - الأهلي ضد جور ماهيا

حقق الأهلي العديد من الأرقام عقب تحقيق الفوز على منافسه جور ماهيا بثلاثة أهداف دون رد في دور الـ32 المؤهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في تحقيق مباراته رقم 23 بدون هزيمة منذ الخسارة أمام صنداونز 2-5 في النسخة قبل الماضية.

ويظل الأهلي 990 دقيقة على التوالي في البطولة بدون استقبال أي هدف.

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واستعاد بيرسي تاو حاسة التهديف مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا مجددا.

وتمكن تاو من تسجيل ثنائية للأهلي.

وغاب تاو عن التسجيل في آخر 8 مباريات خاضهم مع الأهلي في دوري الأبطال.

ورفع تاو رصيده إلى المساهمة رقم 21 له بقميص الأهلي في المسابقة.

إذ نجح الجنوب إفريقي في تسجيل 11 هدفا وصناعة 10 خلال 35 مشاركة بدوري الأبطال.

وتعود آخر أهداف تاو مع الأهلي في دوري الأبطال أمام يانج أفريكانز في دور المجموعات بالنسخة الماضية والتي حصد لقبها الأهلي أمام الترجي.

ويعتبر هدف تاو أمام يانج أفريكانز هو الوحيد في النسخة الماضية من دوري الأبطال.

بينما نسخة 2023، نجح تاو في تسجيل خمسة أهداف وصناعة مثلهم.

وأحرز رامي ربيعة هدفا للأهلي.

وبذلك الهدف يكون ربيعة قد وصل إلى هدفه الرابع بقميص الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما سجل ربيعة هدفه الثاني خلال آخر 3 مباريات مع الأهلي ومنتخب مصر.

المدافع صاحب الـ 31 عاما وصل إلى الهدف رقم 16 بقميص الأهلي في جميع البطولات بالإضافة لصناعة 6 أهداف آخرين خلال 295 مباراة.

ويلعب الأهلي مباراة الإياب أمام جور ماهيا يوم السبت المقبل على استاد القاهرة.

الأهلي جور ماهيا دوري أبطال إفريقيا بيرسي تاو رامي ربيعة
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