انتهت الدوري الإسباني - جيرونا (1)-(4) برشلونة
الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 17:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة جيرونا ضد برشلونة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
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انتهت
ق 86: طرد مباشر لفيران توريس بعد تدخل قوي على لاعب جيرونا.
ق 80: جوووووول كريستيان ستواني بعد تسديدة في المرمى الخالي عقب مراوغة كريستيان بورتو لمارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة.
ق 64: جوووووووول بيدري بعد مراوغة جاتزانيجا.
ق 55: إنقاذ راااائع من جاتزانيجا لانفراد تام من روبرت ليفاندوفسكي.
ق 47: جووووووول داني أولمو بعد تسديدة صاروخية من الجانب الأيمن بوضعية صعبة للغاية.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45: العودة إلى تقنية الفيديو والحكم يقر بعدم صحة ركلة الجزاء.
ق 44: ضربة جزااااء بعد لمسة يد على إنييجو مارتينيز.
ق 37: جووووول الثاني من لامين جمال بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
ق 30: جوووووول لامين جمال يسجل الهدف الأول بعد انفراد تام بالمرمى عقب خطأ فادح من مدافع جيرونا في الحفاظ على الكرة.
ق 23: تسديدة قوية من أليخاندرو بالدي ذهبت خارج المرمى، واعتذر لزملائه بسبب قراره، إذ كان يستطيع أن يكمل بالكرة أكثر وكسب المساحة.
ق 4: تسديدة قوية من لامين جمال من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها باولو جاتزانيجا حارس مرمى جيرونا.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل