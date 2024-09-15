انتهت الدوري الإسباني - جيرونا (1)-(4) برشلونة

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 17:00

كتب : FilGoal

برشلونة - بلد الوليد - ليفاندوفسكي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة جيرونا ضد برشلونة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

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انتهت

ق 86: طرد مباشر لفيران توريس بعد تدخل قوي على لاعب جيرونا.

ق 80: جوووووول كريستيان ستواني بعد تسديدة في المرمى الخالي عقب مراوغة كريستيان بورتو لمارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة.

ق 64: جوووووووول بيدري بعد مراوغة جاتزانيجا.

ق 55: إنقاذ راااائع من جاتزانيجا لانفراد تام من روبرت ليفاندوفسكي.

ق 47: جووووووول داني أولمو بعد تسديدة صاروخية من الجانب الأيمن بوضعية صعبة للغاية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: العودة إلى تقنية الفيديو والحكم يقر بعدم صحة ركلة الجزاء.

ق 44: ضربة جزااااء بعد لمسة يد على إنييجو مارتينيز.

ق 37: جووووول الثاني من لامين جمال بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 30: جوووووول لامين جمال يسجل الهدف الأول بعد انفراد تام بالمرمى عقب خطأ فادح من مدافع جيرونا في الحفاظ على الكرة.

ق 23: تسديدة قوية من أليخاندرو بالدي ذهبت خارج المرمى، واعتذر لزملائه بسبب قراره، إذ كان يستطيع أن يكمل بالكرة أكثر وكسب المساحة.

ق 4: تسديدة قوية من لامين جمال من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها باولو جاتزانيجا حارس مرمى جيرونا.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

جيرونا برشلونة الدوري الإسباني
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