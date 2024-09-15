سان جيرمان يوضح إصابة دوناروما.. ويكشف مدة غيابه

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 16:25

كتب : FilGoal

إصابة دوناروما - منتخب إيطاليا

كشف نادي باريس سان جيرمان تفاصيل إصابة حارسه جيانلويجي دوناروما التي ضربته في لقاء ستاد بريست.

وشارك الحارس الإيطالي في فوز سان جيرمان على ستاد بريست بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وأفاد نادي سان جيرمان في بيان: "بعد شعوره بألم في فخذه الأيمن خلال مباراة ستاد بريست، سيغيب جيانلويجي دوناروما عن الملاعب لمدة أسبوع سيخضع فيه للعلاج".

أخبار متعلقة:
كيليني يعود إلى يوفنتوس في منصب جديد أنشيلوتي: لم نستحق الفوز على سوسيداد.. وسنجري مداورة أكبر في المباريات المقبلة مدرب نيس يوضح أسباب خسارة فريقه أمام مارسيليا مرموش يتحدث بعد تألقه أمام فريقه السابق

وشارك دوناروما في 4 مباريات هذا الموسم مع الفريق الباريسي.

واستقبلت شباك دوناروما 3 أهداف، بينما خرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة.

وقلب باريس سان جيرمان الطاولة على ضيفه بريست بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتقدم رومان ديل كاستيلو في الدقيقة 29 بركلة جزاء للفريق الضيف.

وتعادل عثمان ديمبيلي في الدقيقة 42 بصناعة ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد السابق.

العودة اكتملت بهدف فابيان رويز في الدقيقة 73، بصناعة المغربي أشرف حكيمي.

وفي الدقيقة 74 سريعا أضاف ديمبيلي ثالث الأهداف، ليحسم باريس المباراة عمليا.

الفوز رفع رصيد فريق العاصمة الفرنسية وحامل اللقب إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة على الصدارة، بفارق نقطتين عن مارسيليا وموناكو أقرب ملاحقيه حاليا.

جيانلويجي دوناروما باريس سان جيرمان
نرشح لكم
كيليني يعود إلى يوفنتوس في منصب جديد بقيادة فان بيرسي.. هيرنيفين يخسر من ألكمار بتسعة أهداف حكيمي يصنع وديمبيلي ينتفض.. باريس سان جيرمان يعاقب بريست على تقدمه رباعية في 29 دقيقة.. ميلان يحقق فوزه الأول بسحق فينيسيا صنع في مباراته الأولى.. سانشو يقود تشيلسي للفوز على بورنموث بمساعدة العارضة.. ريال مدريد ينتصر على ريال سوسيداد كيميتش يوضح موقفه من تجديد عقده مع بايرن ميونيخ كومباني يواصل الفوز وكين يكسر الأرقام.. بايرن يكتسح كيل بسداسية
أخر الأخبار
رأسية جابرييل تحسم دربي لندن لـ أرسنال 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آس: براهيم دياز يغيب 3 أشهر عن ريال مدريد بسبب الإصابة 22 دقيقة | الدوري الإسباني
كولر: أجدد دوافع لاعبي الأهلي بهذه الطريقة.. وبداية عطية الله مبشرة 23 دقيقة | الكرة المصرية
عودة تاو للتألق ودفاع حديدي.. أرقام من فوز الأهلي على جور ماهيا 23 دقيقة | الكرة المصرية
جريليش: هدف هالاند الثاني أمام برينتفورد يظهر إمكاناته ساعة | الدوري الإنجليزي
الـ23 بدون هزيمة.. الأهلي يؤمن تأهله لدور مجموعات أبطال إفريقيا بثلاثية في جور ماهيا ساعة | الكرة الإفريقية
استراحة الدوري الإسباني - جيرونا (0)-(2) برشلونة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
سان جيرمان يوضح إصابة دوناروما.. ويكشف مدة غيابه ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 وفاة إيهاب جلال 4 انتهت في الكونفدرالية - الشرطة الكيني (0)-(1) الزمالك.. فوز ثمين