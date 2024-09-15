سان جيرمان يوضح إصابة دوناروما.. ويكشف مدة غيابه

كشف نادي باريس سان جيرمان تفاصيل إصابة حارسه جيانلويجي دوناروما التي ضربته في لقاء ستاد بريست.

وشارك الحارس الإيطالي في فوز سان جيرمان على ستاد بريست بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وأفاد نادي سان جيرمان في بيان: "بعد شعوره بألم في فخذه الأيمن خلال مباراة ستاد بريست، سيغيب جيانلويجي دوناروما عن الملاعب لمدة أسبوع سيخضع فيه للعلاج".

وشارك دوناروما في 4 مباريات هذا الموسم مع الفريق الباريسي.

واستقبلت شباك دوناروما 3 أهداف، بينما خرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة.

وقلب باريس سان جيرمان الطاولة على ضيفه بريست بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتقدم رومان ديل كاستيلو في الدقيقة 29 بركلة جزاء للفريق الضيف.

وتعادل عثمان ديمبيلي في الدقيقة 42 بصناعة ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد السابق.

العودة اكتملت بهدف فابيان رويز في الدقيقة 73، بصناعة المغربي أشرف حكيمي.

وفي الدقيقة 74 سريعا أضاف ديمبيلي ثالث الأهداف، ليحسم باريس المباراة عمليا.

الفوز رفع رصيد فريق العاصمة الفرنسية وحامل اللقب إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة على الصدارة، بفارق نقطتين عن مارسيليا وموناكو أقرب ملاحقيه حاليا.

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