كيليني يعود إلى يوفنتوس في منصب جديد

عاد جورجيو كيليني نجم يوفنتوس السابق إلى البيانكونيري في منصب جديد، حسبما أعلن النادي يوم الأحد.

وأعلن نادي يوفنتوس تعيين جورجيو كيليني في منصب مدير العلاقات المؤسسية لكرة القدم.

وأوضح النادي أن كيليني سيكون مكلفا بتمثيل نادي يوفنتوس مع المؤسسات الكروية الوطنية والدولية.

في ديسمبر الماضي، أعلن كيليني أيقونة يوفنتوس ومدافع منتخب إيطاليا اعتزاله اللعب رسميا.

وبدأ كيليني مسيرته في صفوف ليفورنو عام 2000 وانتقل منه إلى فيورنتينا في 2004.

وفي 2005 انضم إلى يوفنتوس حيث كتب التاريخ رفقة السيدة العجوز وظل معه حتى عام 2022.

وكانت المحطة الأخيرة للاعب صاحب الـ39 عاما هي الانضمام لفريق لوس أنجلوس الأمريكي في 2023 وظل معه حتى الاعتزال.

وخاض كيليني مع يوفنتوس 561 مباراة سجل خلالهم 36 هدفا وصنع 26 آخرين.

ومع لوس أنجلوس لعب 45 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

أما مع منتخب إيطاليا خاض كيليني 117 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 4.

وتوج كيليني في مسيرته بالدوري الإيطالي 9 مرات وكأس إيطاليا 5 مرات ومثلهم لكأس السوبر الإيطالي.

كما توج بالدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس.

هذا بالإضافة لحصد لقب يورو 2020 مع منتخب إيطاليا.

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