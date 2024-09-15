أنشيلوتي: لم نستحق الفوز على سوسيداد.. وسنجري مداورة أكبر في المباريات المقبلة

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن أداء فريقه لم يصل حتى الآن إلى 100%.

وفاز ريال مدريد على سوسيداد بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب أنويتا بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد كانت مباراة صعبة، لم نستحق الفوز لأن سوسيداد ضغط بقوة ولكننا صمدنا والتزمنا وهذا شيء أقدره لأن الالتزام قيمة ليست من السهل إيجادها".أقد

وواصل "ميليتاو لا يعاني من أي إصابة، بينما سنقيم حالة براهيم دياز في وقت لاحق ولكن أعتقد أننا قد نداور في الدفاع بالمباريات المقبلة، هذه المباراة كان ينقصنا خط الوسط وكان لدينا حالة طوارئ، بينما في المباريات المقبلة سيكون لدينا خيارات أكثر وسنتمكن من المداورة بشكل أكبر".

وشدد "لم نصل إلى 100% من مستوانا ولكن اللاعبين يتحسنوا، يمكنك أن تتحدث عن مشاكل العالم كله بهذه المباراة ولكن الأهم كان عدم بدايتنا بشكل جيد ولكن هذا أيضا طبيعي لم نكن نملك 4 لاعبين حتى في الوسط وأنا أقدر بشدة ما قدمه الذين شاركوا".

وأضاف "أرى أن مبابي كان أكثر حيوية، هو لاعب خطير ويندمج بشكل جيد مع فينيسيوس ولاعبي الهجوم ويتطور بشدة وأعجبني أداؤه في المباراة".

وأتم "لم أشاهد ركلة الجزاء الثانية ولكن عندما ذهب الحكم لمشاهدتها بالفيديو عاد واحتسبها بدون شك".

وسجل ريال مدريد الهدفين من ركلتي جزاء عن طريق فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

ووصل ريال مدريد للنقطة 11 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني وبفارق نقطة عن برشلونة الذي يلتقي مع جيرونا مساء اليوم.