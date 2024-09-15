شرطة دبي تفتح تحقيقا في حادث سقوط فهد المولد من شرفة منزله

فتحت شرطة دبي تحقيقا في حادث سقوط اللاعب السعودي فهد المولد من شرفة منزله.

ويرقد المولد حاليا في الرعاية المركزة بعد الحادث الذي وقع في منزله بدبي.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي في بيان نشرته جريدة الرياضية السعودية أن التحقيقات مستمرة في حادثة فهد المولد، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بالنتائج حال الانتهاء منها.

وأفادت شرطة دبي في بيانها أن فهد المولد تعرض لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي، عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة.

وطبقا للبيان، فإن الحالة الصحية للاعب فهد المولد تحت المراقبة، حيث يرقد في العناية المركزة في إحدى مستشفيات دبي، وتتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له.

وأتم البيان "في إطار التزامها بالشفافية، تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها".

كما أعلنت القنصلية العامة للسعودية في دبي أنها ما زالت تتابع التحقيقات مع القيادة العامة لشرطة دبي في حادثة فهد المولد.

وأوضحت القنصلية في بيان صحفي: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن فهد المولد، لاعب المنتخب السعودي، تود القنصلية العامة في دبي الإفادة بأنها تلقت بلاغًا بوقوع حادث للاعب في منزله الخاص بمدينة دبي ظهر يوم الخميس".

وأضاف البيان "على الفور نسقت القنصلية العامة مع الجهات المختصة في حكومة دبي والقيادة العامة لشرطة دبي والفريق الطبي في المستشفى بإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين بدولة الإمارات العربية المتحدة والقنصل العام في دبي، كما وصل الجمعة الفريق الطبي والإداري للمنتخب السعودي بتوجيه مباشر من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة إلى مدينة دبي بمتابعة من ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم للوقوف على حالة اللاعب بالتنسيق مع القنصلية العامة والمستشفى، كما وصل عصر السبت رئيس مجلس إدارة نادي الشباب والمشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال بالنادي".

وتابع البيان "توضح القنصلية بأنها ما زالت تتابع التحقيقات مع القيادة العامة لشرطة دبي، كما تود الإيضاح بأن اللاعب يخضع للمراقبة الصحية حيث يرقد في العناية المركزة، وتتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له، سائلين الله عز وجل أن يلطف بحاله وأن يرفع عنه الضرر، إنه سميع مجيب".

ونُقل فهد المولد - 30 عاما - إلى أحد مستشفيات إمارة دبي بالإمارات بعد سقوطه في منزله.

وكان المنتخب السعودي قد أفاد عبر حسابه: "وسط متابعة واهتمام من الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وجه ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم فريقاً من الجهازين الإداري والطبي للمنتخب بالسفر إلى مدينة دبي للوقوف على حالة لاعب المنتخب الوطني ونادي الشباب فهد المولد الذي يرقد في أحد المستشفيات هناك؛ وذلك لتقديم كل ما يلزم من متطلبات وإجراءات طبية وإدارية".

وحرص محمود عبد المنعم كهربا على دعم فهد المولد، إذ تزامل الثنائي في صفوف اتحاد جدة قبل سنوات.

وكتب كهربا عبرحسابه على إنستجرام: "الله يشفيك ويحفظك يا فهد ويطمنا عليك.. دعواتكم لي أخويا فهد المولد".

المولد نجم اتحاد جدة السابق والشباب الحالي عاد مؤخرا إلى المنتخب السعودي بعد استبعاده من كأس آسيا الأخيرة بسبب تعرضه لإصابة عضلية.