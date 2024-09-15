مدرب نيس يوضح أسباب خسارة فريقه أمام مارسيليا

أبدى فرانك هايس مدرب نيس أسفه على افتقار فريقه للكفاءة على الصعيدين الدفاعي والهجومي في مباراة مارسيليا التي خسرها ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وخسر نيس على يد مارسيليا في دربي البحر المتوسط بهدفين دون مقابل في مباراة شهدت ظهور محمد عبد المنعم كأساسي لأول مرة مع فريقه الجديد.

وقال فرانك هايس مدرب نيس في مؤتمر صحفي: "يجب أن تكون فعالا على الصعيدين الهجومي والدفاعي، لم نكن كذلك، بينما كان فريق أولمبيك مارسيليا فعالا على كلا الصعيدين".

وأضاف "الأخطاء الفردية ليست أسهل التعديلات التي يمكن إجراؤها. في الهدف الأول، كان الأمر عبارة عن نقص في التواصل أو سوء تفسير بين لاعبين. يمكننا اعتبار هذه أخطاء، مع كل هدف يسكن المرمى هناك أخطاء".

وتابع مدرب نيس "عندما تخسر المباريات، لا يمكنك أن ترضى عن الأداء، يجب أن تتوج الأداء الجيد بحصد النقاط".

وأكمل "بالنسبة للاعبين والمدرب، الخسارة أمر محبط. يعلم اللاعبون أنهم لعبوا مباراة جيدة إلى حد ما. نحن نعلم أننا لم نصل لمستوانا بنسبة 100٪".

وواصل "لم نكن بعيدين عن مستوانا المعهود، لكن الكفاءة هي التي تجعلك تفوز بالمباريات أو تخسرها، وفي هذا اللقاء كان فريق مارسيليا متفوقا".

وأتم "من الأفضل التركيز على أخطائنا وما قمنا به بشكل جيد. يجب أن ننظر للأمور بإيجابية حتى نتطور، وعلينا أيضا محاولة تصحيح ما هو أقل جودة".

وشارك عبد المنعم لأول مرة بشكل أساسي مع فريقه نيس في الخسارة أمام مارسيليا بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وبدأ محمد عبد المنعم المباراة بشكل أساسي، بعدما لعب كبديل في اللقاء السابق ضد أنجيه.

وشارك مدافع الأهلي السابق في المواجهة بالكامل.

فماذا قدم محمد عبد المنعم في أول مباراة له مع نيس؟ هذا ما يقدمه لكم FilGoal.com.

لعب 90 دقيقة

منع التسديدات 1

تدخلات ناجحة 4

قطع الكرة من تدخلات أرضية (4 من 7)

لمس الكرة 61 مرة

تمريرات 45 من 53 (85%)

تعرض للمراوغة 3 مرات