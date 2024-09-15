محتفلا على طريقة كيري.. ميسي يعود ويساهم في ثلاثية إنتر ميامي

عاد ليونيل ميسي للتألق من جديد بقميص إنتر ميامي بعدما سجل هدفين في فوز فريقه على فيلاديلفيا بالدوري الأمريكي.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

ولعب ميسي أولى مبارياته عقب عودته من الإصابة التي لحقت به وقت كوبا أمريكا.

وتغلب إنتر ميامي على فيلاديلفيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وساهم ميسي في الأهدف الثلاثة.

إذ سجل النجم الأرجنتيني هدفين وصنع هدفا لزميله لويس سواريز مع نهاية المباراة.

واحتفل ليونيل ميسي على طريق ستيف كيري نجم كرة السلة الشهير.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 62 نقطة في صدارة القسم الشرقي من الدوري الأمريكي عقب 28 مباراة.

ويبتعد إنتر ميامي بالصدارة بفارق 10 نقاط عن سينسيناتي صاحب المركز الثاني.

ورفع ليونيل ميسي رصيده إلى 14 هدفا في الدوري الأمريكي وبفارق 5 أهداف عن كريستيان بنيتيكي.

أما لويس سواريز ففي المركز الثاني برصيد 17 هدفا.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام أتالانتا يونايتد فجر الخميس.