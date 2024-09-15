بقيادة فان بيرسي.. هيرنيفين يخسر من ألكمار بتسعة أهداف

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 12:58

كتب : FilGoal

روبن فان بيرسي

تلقى فريق هيرنيفين خسارة كبيرة بالدوري الهولندي من ألكمار بتسعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير.

ويقود فريق هيرنيفين تدريبيا نجم الكرة الهولندية السابق روبن فان بيرسي.

تقدم ألكمار بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة قبل أن يتعادل هيرنيفين هن طريق لوك بروفيرس في الدقيقة 19.

أخبار متعلقة:
حازم فتوح: خلافات غير مالية وراء عدم انتقال زيزو لنيوم.. وسبب عدم انضمام أفشة للباطن مرموش يتحدث بعد تألقه أمام فريقه السابق وكيله: تفاجأت بمفاوضات أوباما وبيراميدز.. ومفاجأة بتعاقده مع الزمالك رونالدو يتعرض لعدوى فيروسية ويغيب عن لقاء الشرطة

الشوط الأول انتهى بتقدم ألكمار بهدفين لهدف وكانت المباراة تسير بشكل طبيعي.

في الشوط الثاني استسلم لاعبي هيرنيفين بشكل كامل وسكنت شباكهم سبعة أهداف لتنتهي المباراة بنتيجة 9-1 لألكامار.

وشهدت المباراة تسجيل تروي باروت لاعب ألكمار لأربعة أهداف.

ويحتل هيرنيفين المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط بعد الهزيمة، بينما ارتفع رصيد ألكامار للنقطة 13 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أيندهوفن المتصدر.

هيرنيفين هي التجربة الأولى لفان بيرسي كمدرب لفريق أول بعد تجربة مع مراحل الفئات السنية لفينورد.

ألكمار هيرنيفين روبن فان بيرسي الدوري الهولندي
نرشح لكم
حكيمي يصنع وديمبيلي ينتفض.. باريس سان جيرمان يعاقب بريست على تقدمه رباعية في 29 دقيقة.. ميلان يحقق فوزه الأول بسحق فينيسيا صنع في مباراته الأولى.. سانشو يقود تشيلسي للفوز على بورنموث بمساعدة العارضة.. ريال مدريد ينتصر على ريال سوسيداد كيميتش يوضح موقفه من تجديد عقده مع بايرن ميونيخ كومباني يواصل الفوز وكين يكسر الأرقام.. بايرن يكتسح كيل بسداسية انتهت الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (0)-(2) ريال مدريد ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس
أخر الأخبار
بقيادة فان بيرسي.. هيرنيفين يخسر من ألكمار بتسعة أهداف 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
حازم فتوح: خلافات غير مالية وراء عدم انتقال زيزو لنيوم.. وسبب عدم انضمام أفشة للباطن 10 دقيقة | الدوري المصري
مرموش يتحدث بعد تألقه أمام فريقه السابق 24 دقيقة | المحترفون
وكيله: تفاجأت بمفاوضات أوباما وبيراميدز.. ومفاجأة بتعاقده مع الزمالك ساعة | الدوري المصري
رونالدو يتعرض لعدوى فيروسية ويغيب عن لقاء الشرطة ساعة | سعودي في الجول
تقييم صلاح أمام نوتنجهام من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
المصري: حسين السيد تعرض لإصابة خفيفة.. والرد على التشابه مع قميص الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات الأحد 15 سبتمبر 2024.. الأهلي في إفريقيا ودربي شمال لندن 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 وفاة إيهاب جلال 4 إصابة أشرف داري مع المغرب