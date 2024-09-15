بقيادة فان بيرسي.. هيرنيفين يخسر من ألكمار بتسعة أهداف

تلقى فريق هيرنيفين خسارة كبيرة بالدوري الهولندي من ألكمار بتسعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير.

ويقود فريق هيرنيفين تدريبيا نجم الكرة الهولندية السابق روبن فان بيرسي.

تقدم ألكمار بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة قبل أن يتعادل هيرنيفين هن طريق لوك بروفيرس في الدقيقة 19.

الشوط الأول انتهى بتقدم ألكمار بهدفين لهدف وكانت المباراة تسير بشكل طبيعي.

في الشوط الثاني استسلم لاعبي هيرنيفين بشكل كامل وسكنت شباكهم سبعة أهداف لتنتهي المباراة بنتيجة 9-1 لألكامار.

وشهدت المباراة تسجيل تروي باروت لاعب ألكمار لأربعة أهداف.

ويحتل هيرنيفين المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط بعد الهزيمة، بينما ارتفع رصيد ألكامار للنقطة 13 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أيندهوفن المتصدر.

هيرنيفين هي التجربة الأولى لفان بيرسي كمدرب لفريق أول بعد تجربة مع مراحل الفئات السنية لفينورد.