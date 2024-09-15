حازم فتوح: خلافات غير مالية وراء عدم انتقال زيزو لنيوم.. وسبب عدم انضمام أفشة للباطن

الأحد، 15 سبتمبر 2024 - 12:53

كتب : FilGoal

أحمد زيزو - محمد مجدي أفشة

تحدث حازم فتوح وكيل اللاعبين عن أسباب فشل انتقال كل من أحمد زيزو ومحمد مجدي أفشة إلى السعودي.

وكشف فتوح عن اقتراب أفشة من الانتقال إلى الباطن منذ عامين، بينما كان زيزو قريبا للانضمام إلى نيوم بالموسم الجاري.

وقال حازم فتوح وكيل اللاعبين عبر قناة النهار: "كان هناك خلاف في أكثر من بند خلال مفاوضات نيوم والزمالك لضم أحمد زيزو".

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وأوضح "الغريب في الأمر هو انتشار أحاديث عن اقتراب زيزو من نيوم وقت توقف وتجميد المفاوضات من الأساس".

وواصل "تم صياغة بند يمنح الأولوية للزمالك حال عودة زيزو إلى الدوري المصري وقت مفاوضاته مع نيوم، لكن هناك بنود أخرى تم رفضها من النادي السعودي".

وكشف حازم فتوح "لم يكن هناك خلافات مالية بين نيوم والزمالك لضم زيزو، لكن على العكس طلب أحمد سليمان زيادة في أحد البنود المالية وتمت الموافقة عليه فورا".

أما عن التعامل مع الأهلي فقال: "أحضرت عرضا للنادي الأهلي منذ عامين لضم محمد أفشة إلى الباطن السعودي، في تلك الفترة كانت هناك موافقة فنية والأمور تسير بشكل طبيعي".

وكشف فتوح "تم رفض العرض في النهاية بسبب مصادفة تحدث 1% فقط، وهي اختيار الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية بسبب استضافة المغرب للبطولة ومشاركة الوداد".

واختتم حازم فتوح تصريحاته "تمسك الأهلي وقتها بكل اللاعبين بسبب مونديال الأندية، وامتثل أفشة للقرار وكان مؤثرا في البطولة وسجل هدفا".

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