مرموش يتحدث بعد تألقه أمام فريقه السابق

تحدث عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت بعد تألقه أمام فريقه السابق فولفسبورج بالدوري الألماني.

مرموش سجل هدفين قاد بهما فرانكفورت للفوز على مضيفه فولفسبورج 2-1.

وقال مرموش في تصريحات لموقع ناديه: "لقد كان يوما رائعًا. الحصول على ثلاث نقاط خارج ملعبنا، وهنا في فولفسبورج أيضًا، ليس بالأمر السهل".

وأضاف "نحن سعداء للغاية وأنا سعيد لأنني تمكنت من مساعدة الفريق. لقد عملنا كفريق واحد وكُوفئنا على عملنا الجاد".

وواصل عمر مرموش مهاجم إينتراخت فرانكفورت تألقه هذا الموسم مع فريقه الألماني.

ونجح عمر في قيادة فرانكفورت لفوز قاتل على فريقه السابق فولفسبورج ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وسجل مرموش هدفي فرانكفورت في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد.

وافتتح مرموش التسجيل في الدقيقة 30، بينما الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 82 بعد ست دقائق فقط من تعادل فولفسبورج.

ورفع مرموش رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم بقميص فرانكفورت خلال 4 مباريات فقط، وجميع أهدافه جاءت في الدوري الألماني.

وبذلك يكون مرموش قد أسهم هذا الموسم في 6 أهداف خلال 4 مباريات بتسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم بينهم 3 لقاءات في الدوري ومباراة وحيدة بكأس ألمانيا.

ويستعرض لكم FilGoal.com ماذا قدم عمر مرموش أمام فولفسبورج:

لعب: 90 دقيقة

سجل: هدفان

تسديدات: 6

دقة التمرير: 7 من 11 بنسبة 64%

دقة التسديد: 5 من 6 بنسبة 83%

لمس الكرة: 43 مرة

لمس الكرة داخل منطقة الجزاء: 12 مرة

مراوغات ناجحة: 3 من 7 بنسبنة 43%

عرقلة ناجحة: 2 من 4 بنسبة 50%

استعادة الكرة: 3 مرات

صراعات أرضية: 10 من 17 بنسبة 59%

الحصول على خطأ: 3 مرات