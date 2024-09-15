وكيله: تفاجأت بمفاوضات أوباما وبيراميدز.. ومفاجأة بتعاقده مع الزمالك

تفاجأ حازم فتوح وكيل اللاعبين بمفاوضات يوسف أوباما مع فريق بيراميدز وعدم استمراره مع الزمالك.

وكان أوباما قد رحل عن صفوف الزمالك بعد نهاية تعاقده وانضم إلى صفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر.

وقال حازم فتوح وكيل يوسف أوباما عبر قناة النهار: "بالفعل كان هناك بند في تعاقد أوباما مع الزمالك يشترط حصوله على أعلى أجر بالتساوي مع أي لاعب جديد، وكان ذلك بالتوافق مع أيمن يونس وحسين السيد".

وتابع "تم الموافقة على هذا البند تقديرا لموافقة أوباما على الاستمرار مع الزمالك بالرغم من عرض التعاون الكبير، ووقتها كان أعلى راتب في النادي مع شيكابالا".

وفجّر حازم فتوح مفاجأة قائلا: "لم يتم تنفيذ البند بعد ذلك رغم قدوم لاعبين آخرين حصلوا على راتب أعلى، وكان بإمكان أوباما فسخ تعاقده في أي لحظة طالما هناك لاعب يحصل أكثر منه لكنه لم يفكر من الأساس في استغلال ذلك البند".

وكشف "تفاجأت بمفاوضات بيراميدز مع يوسف أوباما، وفي حقيقة الأمر كانت هناك جلسات مع إدارة الزمالك، وبناء على تراجعه في حسابات المدير الفني عرض النادي على أوباما رقما أقل مما يتقاضاه".

واختتم أوباما تصريحاته "لكن بالنسبة لي كان القرار الأفضل هو استمراره مع الزمالك".

اللاعب صاحب الـ28 عاما تخللت فترة تواجده مع الزمالك إعارات إلى الاتحاد السكندري ووادي دجلة والحزم السعودي.

وخاض أوباما مع الزمالك 248 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 27 آخرين.

وتوج أوباما مع الزمالك بالدوري المصري ثلاث مرات وكأس مصر خمس مرات والسوبر المصري مرة والإفريقي مرة والكونفدرالية مرتين.

وكتب أوباما في رسالة وداعه للزمالك وجماهيره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "إلى جمهور نادي الزمالك الحبيب، شكرا وكلمة الشكر لن توفيكم حقكم".

وأضاف "عشنا سويا سنوات عديدة من الإنجازات والبطولات وأشهد أنكم دائما الداعم الأول والسند والدرع الذي يدافع بكل قوة عن هذا الكيان العظيم".

وأتم "أتمنى أن يظل دعمكم لي مستمر على المستوى الشخصي وكونوا متيقنين أنه ليس إلا ابتعاد جسدي فقط، أتمنى لكم التوفيق فيما هو قادم".