سالم: عباس يدعم الزمالك مثل داعمي الأهلي والحجز صراع شخصي.. وهناك مهازل في قضية بوطيب

أبدى أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك رفضه لتسليط الضوء المكثف على دعم الرئيس الأسبق ممدوح عباس للنادي من الناحية المالية.

وقال سالم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "كل الأندية المصرية لديها محبين وداعمين فلماذا يتحدث الإعلام عن الزمالك؟ ياسين منصور كان يدعم الأهلي طوال الوقت وكذلك الأمير عبد الله الفيصل. كامل أبو علي يدعم المصري بشكل غير عادي".

وأضاف "الحجز على أرصدة النادي كان صراعا شخصيا أزليا بين ممدوح عباس والإدارة السابقة. عباس عاشق للزمالك وداعم له مثل ياسين منصور، ولم يتراجع عن دعم النادي بل كان في صراع مع شخص يسيئ له بشكل فج للغاية".

أما عن حديث الإدارة السابقة عن فيديو أتشيمبونج الذي يقول فيه إنه تلقى كامل مستحقاته قال: "لا نحب الرد والنزول للإساءات والتجريح ولكن اللجنة السابقة برئاسة حسين لبيب اتفقت على تسوية مع أتشيمبونج ودفعت عدة أقساط منها، ثم مع عودة الإدارة السابقة دفعت قسط أو قسطين ثم توقفت، فكيف تزعم وجود فيديو يعترف فيه أتشيمبونج بذلك وأنت بنفسك سددت له أموال أخرى"؟

وعن اتهامات الإدارة السابقة بأن تغيير محامي قضية خالد بو طيب تسبب في خسارتها قال: "الفيصل بيننا هو الترجمة الحرفية لحكم المحكمة الرياضية. هناك عجائب وطرائف. يفترض أن يسافر المحترف بإذن من النادي وهو ما حدث، ولكن بعد سفره أرسل النادي إنذارات على عنوانه في مصر يتهمه بالتغيب ويخطره بفسخ التعاقد وكأننا نمارس الألاعيب القانونية المعهودة في مصر وننذر شخصا على عنوان لا يتواجد فيه".

وأوضح "المحكمة فضحت هذا الكلام بشكل مخزي. اللاعب حصل على إذن بالعلاج في فرنسا وتمت الموافقة عليه. الحكم سخر صراحة من السماح للاعب بالسفر ثم إنذاره في مصر واعتبر ذلك تحايلا على القانون. وهذه نقطة واحدة من 10 نقاط مهزلية في الحكم".

أما عن قمة السوبر الإفريقي أمام الأهلي فقال: "بطولة نتمناها ولكنها ليست موضعا لتقييم جوميز. لدينا قائمة قوية وصحيح أنها بحاجة لتدعيم ولكن جوميز يجيد العمل وفق المتاح حتى لو لم تتم تلبية طلباته بالكامل".

وعن قرار التضحية بكأس مصر واستكماله بالناشئين والبدلاء قال: "هل هناك من يتخيل وجود فريق لا يريد الفوز بالبطولات؟ لقد خضنا أطول موسم في العالم وكانت لدينا ارتباطات تالية وبالتالي كان اللاعبون سيسقطون تباعا بالإصابات، ولذلك قرر الزمالك والأهلي إراحة لاعبيهما".

واختتم "أبلغنا جوميز بأن هدفنا في الموسم القادم هو كل البطولات ولا يصح غير ذلك في الزمالك".